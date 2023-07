Ünder bientôt vendu, l’OM exige un gros chèque

Très calme pour le moment au rayon des départs, l’OM pourrait boucler dans les jours à venir le transfert de Cengiz Ünder vers Fenerbahçe.

Le mercato de l’Olympique de Marseille part dans tous les sens cet été avec les arrivées de Kondogbia, Renan Lodi ou encore Aubameyang et Ismaïla Sarr. Les supporters sont ravis par la tournure des évènements et rassurés de voir que le club dispose finalement de moyens financiers intéressants pour renforcer l’effectif à la disposition de Marcelino. Attention toutefois à ne pas collectionner trop de joueurs aux profils similaires et aux mêmes postes.

Cet été, la mission de Pablo Longoria et de Javier Ribalta sera de réussir à vendre pour garder un équilibre sportif et financier au sein de l’équipe. Certains joueurs ne seront donc pas retenus en cas de belle offre. C’est par exemple le cas de Cengiz Ünder, qui sort de deux saisons correctes avec l’OM et qui suscite des intérêts en Premier League et surtout en Turquie. A en croire les informations de Sports Digitale, confirmées par le journal L’Equipe, Fenerbahçe a officiellement contacté l’état-major de l’Olympique de Marseille pour entamer des négociations au sujet du transfert de Cengiz Ünder.

Acheté pour 8,5 millions d’euros à l’AS Roma il y a deux ans, l’international turc ne sera pas bradé par le club phocéen puisque Pablo Longoria exigerait près de 20 millions d’euros pour se séparer de « Cengo » comme il est affectueusement appelé dans la cité phocéenne. Rappelons que l’OM devra reverser 20 % d’un futur transfert à l’AS Roma, raison pour laquelle les dirigeants olympiens souhaitent tirer le prix le plus élevé possible de la vente de l’ailier droit, dont la place de titulaire la saison prochaine est fortement menacée par la venue d’Ismaïla Sarr, recruté lundi soir en provenance de Watford pour 11 millions d’euros hors bonus.

Fenerbahçe have contacted Olympique Marseille for Cengiz Ünder. Talks now ongoing about formula and conditions of the deal. 🟡🔵🇹🇷 #Fenerbahçe



OM are prepared to let Ünder leave this summer if their conditions will be matched. pic.twitter.com/gsW1CokWAH