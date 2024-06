Un traître à l'OM, une énorme vérité éclate

Dans : OM.

L'OM pourrait faire un énorme coup sur le marché des transferts en parvenant à signer Sergio Conceição. Mais rien n'est encore fait concernant le Portugais.

Pour tenter de relancer son projet, l'OM veut rêver plus grand lors de cette intersaison. Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont mis en tête de recruter un nouvel entraineur capable de faire passer un cap à l'effectif phocéen. Les deux hommes tentent le tout pour le tout pour convaincre Sergio Conceição de signer. Les négociations sont réelles et plus poussées que jamais. Pour pour le moment, aucun accord en perspective. Tout devrait s'accélérer prochainement, que l'issue soit positive et négative. En attendant, certains de ses adjoints ont tenu à clarifier la situation concernant leurs relations avec l'ancien du FC Nantes.

Conceição, un gentleman à l'OM ?

Alors que des rumeurs indiquaient récemment que des tensions existaient entre Conceição et ses adjoints, l'un d'eux, Siramana Dembélé, a tenu à tout démentir, vantant les mérites du Portugais lors d'une interview accordée à Maisfutebol : « Sérgio Conceição n’a trahi personne, Sérgio Conceição a toujours été très direct, très frontal, il nous a toujours très bien traité, il a toujours pensé à nous. Quand nous étions à Nantes et quand nous devions venir au FC Porto, il a exigé que les assistants aient le même salaire et il a baissé son salaire pour nous permettre d’avoir cela.

Pour ma part et le reste de l’équipe technique, Sérgio Conceição a toujours été très clair, toujours très sincère et a toujours, et lorsqu’il s’agissait de contrats, c’était toujours pareil. Il s’agissait toujours de régler les choses d’abord et ensuite, avec la parole des gens qui dirigeaient le club, nous avons toujours suivi Sérgio. Cette fois, il a fait la même procédure, mais cette fois cela n’a pas été fait, parce que Pinto da Costa n’a pas gagné les élections… ». Les comptes continuent d'être réglés avec le FC Porto et pour Conceição, l'idée est de commencer un nouveau cycle. Sera-ce à l'OM ? L'opportunité est belle en tout cas.