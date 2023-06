Un terrible coup dur pour l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Les supporters phocéens attendaient impatiemment l'arrivée de Marcelo Gallardo, mais l'Argentin a finalement zappé l'OM au dernier moment. Une décision qui pourrait chambouler l'avenir d'Alexis Sanchez.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Alexis Sanchez n'a toujours pas prolongé son bail avec l'OM. Le Chilien sort d'une saison très aboutie avec Marseille où il a été le meilleur buteur de l'équipe pour l'exercice 2022/2023 avec 18 buts inscrits dont 14 en Ligue 1. À 34 ans, l'ancien attaquant d'Arsenal ou du FC Barcelone a prouvé qu'il avait encore le niveau pour évoluer dans un club européen. Néanmoins, l'OM qui attendait l'arrivée de Marcelo Gallardo, va probablement devoir composer sans Alexis Sanchez l'année prochaine. Selon les informations du média chilien Minutod, le double vainqueur de la Copa America n'a pas prolongé son contrat car il patientait pour connaître l'identité du futur coach de l'OM. Puisque Gallardo ne va pas rejoindre Marseille, Alexis Sanchez pourrait prendre la décision de quitter définitivement la cité phocéenne.

L'avenir de Sanchez lié à celui de Gallardo ?

Un coup dur pour l'OM qui après avoir perdu son prochain entraîneur, va peut-être se séparer de son meilleur atout offensif. Le média Olé a d'ailleurs affirmé que Gallardo voulait construire l'équipe autour d'Alexis Sanchez. Ce qui ne sera donc pas le cas car le Chilien voulait évoluer sous les ordres de l'ancien milieu de terrain qui a joué à l'AS Monaco et au PSG. Une collaboration qui ne se fera donc pas, alors qu'elle semblait très prometteuse sur le papier et dans la proximité entre les deux hommes. L'OM a cependant d'autres pistes que l'Argentin et se concentre désormais sur Paulo Fonseca qui dirige Lille ainsi que Marcelino qui a un gros CV en Espagne. Marseille va se dépêcher de finaliser l'arrivée de son futur entraîneur. De son côté, Alexis Sanchez n'a plus que quelques jours avant d'être un joueur libre et le nom du futur entraineur sera décisif pour un joueur qui a donné sa priorité à l'OM, mais ne réservera peut-être pas cette piste pendant très longtemps.