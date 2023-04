Un OM trop mou, Valentin Rongier s'agace

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Valentin Rongier, capitaine de l’OM après le nul à Lorient (0-0) : « Le bilan de ce match est très faible avec seulement deux tirs cadrés. Le seul point positif de la soirée, c’est qu’on s’est senti costaud défensivement. Mais ce n’est pas assez. On n’a pas encaissé de but à l’extérieur, c’est bien, mais on est Marseille, on doit faire plus ! On voulait vraiment continuer notre très bonne dynamique à l’extérieur. Ce n’est pas le cas contre cette belle équipe de Lorient. Il faut qu’on retrouve ce jeu qui nous permettait de nous créer 5-10 occasions par match. Car là, on n’a pas assez d’actions chaudes… », a-t-il lancé sur Amazon Prime Vidéo.