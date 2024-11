Un nouvel Anglais à l'OM, De Zerbi valide l'opération

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Roberto De Zerbi a déjà pas mal changé le visage de l'OM depuis son arrivée. Mais l'Italien veut encore voir son effectif se renforcer afin de consolider son projet sur la Canebière.

L'OM a changé d'ère l'été dernier avec l'arrivée de Roberto De Zerbi. L'entraineur italien a des idées bien précises de ce qu'il veut mettre en place à Marseille. Le projet est séduisant mais prendra encore pas mal de temps avant de porter tous ses fruits, si tout se passe bien. Le Transalpin a pu se rendre compte en ce début de saison de Ligue 1 que son collectif était encore perfectible, surtout en attaque. Raison pour laquelle De Zerbi reste à l'affût sur le marché des transferts afin de convaincre des joueurs de signer à l'Olympique de Marseille. Et il n'hésitera pas à piocher dans son ancien club, à savoir Brighton.

De Zerbi veut tenter le coup pour récupérer Joshua Duffus

Selon les informations de Graeme Bailey, l'OM est en effet très intéressé à l'idée de recruter Joshua Duffus. L'Anglais de 19 ans a d'ailleurs été lancé par De Zerbi la saison dernière et sera en fin de contrat à l'issue de cet exercice. Son profil est jugé comme compatible avec le projet phocéen. Duffus possède l'avantage de pouvoir évoluer à plusieurs postes : milieu offensif et ailier droit ou gauche. Il ne fait pas vraiment partie des plans de Brighton et ne sera pas contre l'idée d'un nouveau challenge. Joshua Duffus pourrait être un nouveau pari à la Jonathan Rowe pour l'Olympique de Marseille, même si ce dernier était plus expérimenté. En 10 matchs disputés avec les Marseillais depuis le début de la saison, Rowe a planté 2 buts pour 2 passes décisives délivrées. L'ancien de Norwich a aussi un bel impact dans le collectif phocéen lorsqu'il est aligné.