Un joueur du Real Madrid refuse de signer à l’OM

Grand espoir du Real Madrid, Nico Paz a préféré rejoindre le promu Côme en Série A plutôt que de signer à l’OM lors du dernier mercato.

Auteur de quelques belles entrées en jeu avec le Real Madrid la saison dernière et notamment buteur en Ligue des Champions contre Naples, Nico Paz a quitté la capitale espagnole. Le milieu de terrain argentin de 20 ans a rejoint Côme contre 6 millions d’euros, un transfert qui a fait des jaloux du côté la Commanderie. Et pour cause, Relevo nous apprend que l’Olympique de Marseille a tenté le très gros coup Nico Paz lors du dernier mercato. A la recherche d’un meneur de jeu pour concurrencer Amine Harit, le club phocéen a misé sur Valentin Carboni, prêté par l’Inter Milan et dont la saison est déjà terminée après une grave blessure au genou.

Mais avant de foncer sur l’international argentin de l’Inter, Pablo Longoria a tenté de faire jouer ses réseaux en Espagne pour récupérer Nico Paz en provenance du Real Madrid. Le début de saison XXL réalisé par l’ancien Madrilène à Côme doit sans doute donner de gros regrets à l’état-major de l’OM puisqu’après seulement six matchs, l’ex-Merengue a déjà délivré trois passes décisives. Mais très vite, l’été dernier, Nico Paz avait décidé de rejoindre Cesc Fabregas dans l’ambitieux projet du promu italien Côme.

Nico Paz préfère Côme à l'OM

Que Marseille se rassure, l’OM n’est pas le seul club prestigieux refusé par Nico Paz en juillet dernier puisque Gérone, la Fiorentina et Stuttgart ont également fait des offres à l’ex-meneur de jeu du Real Madrid… en vain. Même s’il ne dispute pas de coupe d’Europe et qu’il ne joue pas dans un club qui aspire à jouer les premiers rôles dans son championnat, Nico Paz a semble-t-il fait le bon choix puisqu’il est titulaire indiscutable et performant, à tel point qu’il a fêté ses grands débuts avec la sélection argentine face à la Bolivie dans la nuit de mardi à mercredi. Et une place est à prendre à long terme au sein de l’Albiceleste après la blessure d’un certain… Valentin Carboni.