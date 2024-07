Un intouchable de l'OM attaqué en Italie

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va encore vivre pas mal d'émotions sur le marché des transferts. Quelques départs imprévus pourraient notamment se produire dans les prochaines semaines.

A l'OM, l'été est particulièrement bouillant. L'arrivée récente de Roberto De Zerbi plait beaucoup aux fans et observateurs avant le début d'une nouvelle saison attendue. L'Italien a cependant fait des premiers choix forts, en réclamant le départ de certains joueurs, comme Samuel Gigot, Pau Lopez, Jonathan Clauss, Ismaïla Sarr, Jordan Veretout ou encore Chancel Mbemba. Aussi, des départs imprévus pourraient avoir lieu en cas de très belle offre. Et Leonardo Balerdi est concerné, lui qui dispose d'une très belle cote sur le marché des transferts, surtout de l'autre côté des Alpes.

Balerdi partant au mercato, l'OM retient son souffle ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Balerdi ⚡️🇦🇷 (@leobalerdi5)

Selon les informations du Corriere dello Sport, relayées par Tutto Mercato Web, le défenseur central argentin fait en effet partie des pistes de choix de Bologne, qui cherche à se renforcer en vue de la prochaine Ligue des champions mais aussi à remplacer Riccardo Calafiori. L'intérêt vif du club du nord de l'Italie fait suite au revirement de situation concernant la venue de Mats Hummels, qui met l'ancienne formation de Thiago Motta dans l'embarras. En fin de contrat en juin 2026, l'ancien joueur du Borussia Dortmund est estimé à quelque 20 millions d'euros. Une somme qui pourrait soulager les finances de l'Olympique de Marseille, même si Balerdi fait partie des meilleurs éléments de Roberto De Zerbi. Outre Leonardo Balerdi, Bologne a aussi coché les noms de Otavio Ataide da Silva, Josip Sutalo et Logan Costa. En cas de départ de Balerdi, l'OM se devra de rassurer ses fans et observateurs, qui veulent voir un Marseille plus ambitieux que jamais sous l'ère Roberto De Zerbi. L'objectif sera de revenir parmi les équipes de tête pour accrocher au minimum une place pour la Ligue des champions.