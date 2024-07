Un gardien mystère à l’OM, un premier indice révélé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A moins de trois semaines de la reprise de la Ligue 1, l’OM n’a toujours pas trouvé son gardien. Un sujet sensible pour Roberto De Zerbi, qui s’impatiente mais qui pourrait avoir une belle surprise prochainement.

Pau Lopez écarté et placé sur la liste des transferts, c’est sans véritable numéro un au poste de gardien de but que l’Olympique de Marseille prépare la saison à venir. Doublure l’an passé, Ruben Blanco a débuté les trois matchs amicaux du club phocéen, mais cette situation est provisoire en attendant le recrutement d’un gardien. Un homme commence néanmoins à s’impatienter, il s’agit de Roberto De Zerbi. Dans son édition du jour, L’Equipe indique que le dossier du gardien de but est « toujours au point mort ». Timon Wellenreuther est toujours ciblé selon le quotidien sportif, mais Feyenoord hésite à le prolonger.

OM : De Gea rebondit enfin, le rêve s’éloigne https://t.co/zzcOH5MbCJ — Foot01.com (@Foot01_com) July 27, 2024

Les cibles Brice Samba ou encore Illan Meslier n’ont pas non plus avancé, et il faudrait donc être devin pour savoir qui sera le gardien de l’OM pour la saison à venir. Sur ce poste, Pablo Longoria pourrait nous réserver une surprise dont il a le secret, avec une cible très avancée dans le plus grand des secrets. Ce scénario est loin d’être impossible pour le compte insider La Tribune OM, qui a fait savoir sur X que les dirigeants marseillais étaient à l’affût d’une bonne opportunité en Premier League. Il n’a pas fallu longtemps à certains supporters marseillais pour dégainer le nom d’Aaron Ramsdale, relégué sur le banc depuis un an à Arsenal en raison de la promotion de David Raya en tant que numéro un.

Roberto De Zerbi s'impatiente

Du côté de Chelsea, il y a également des bons coups à tenter puisque les Blues comptent désormais sept gardiens avec la signature imminente de Filip Jörgensen en provenance de Villarreal. L’international danois faisait d’ailleurs partie des gardiens ciblés par Roberto De Zerbi à l’OM, mais il va prendre la direction des Blues pour près de 25 millions d’euros bonus compris, un tarif hors de portée du club phocéen. Reste maintenant à voir quel sera le gardien mystère ciblé par l’Olympique de Marseille alors que selon L’Equipe, deux dossiers explorés par le club phocéen n’ont toujours pas filtré dans la presse. Ce qui peut potentiellement laisser la place à une belle surprise... ou à une grosse déception.