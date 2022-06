Un départ aux Tigres ? Impossible pour Payet le Marseillais !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, les Tigres de Monterrey vont-ils arracher Dimitri Payet à l'OM ? Les derniers bruits font état d'un intérêt du club mexicain envers le meneur de jeu marseillais. Mais, ce dernier s'est montré clair concernant sa relation avec le club olympien.

Plus les années passent, plus Dimitri Payet est adulé par le stade Vélodrome. Il faut dire que l'âge ne semble pas être un frein pour Payet, lequel vient de réaliser une solide saison à 35 ans pour amener l'OM à la deuxième place. Des performances saluées par tous les supporters marseillais et de nombreux observateurs. Autant dire que les dernières rumeurs mercato ont glacé toute la Canebière en ce début de semaine. En effet, Payet est dans le viseur des Tigres de Monterrey. Le club mexicain est habitué à piocher dans les rangs olympiens depuis plusieurs saisons, ayant déjà attiré André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. Le cadre de vie et l'ambiance footballistique ne laissent pas indifférents les joueurs français.

Payet et l'OM, un mariage à vie

Alors jamais deux sans trois pour les Tigres ? Certains supporters marseillais le craignent fortement, estimant que Dimitri Payet n'arrivera pas à maintenir le même niveau la saison prochaine à près de 35 ans, surtout avec un corps plus fragile comme en témoigne sa blessure de fin de saison. Cependant, ils ont obtenu la meilleure des réponses directement envoyée par Payet. Le joueur a posté un message clair sur Instagram avec la photo d'un maillot floqué « Marseillais à vie » encadré dans un couloir à son domicile accompagné d’un texte sans équivoque.

👉🏼Payet plutôt clair sur son avenir : « Pour ceux qui n'ont pas bien compris : je suis Marseillais à Vie. Je jouerai ici jusqu'au bout, je finirai ma carrière dans ce club parce que je l’aime, je me sens chez moi ici. Je ne trouverais nulle part ailleurs. Ce que je vis ici. » 💙 pic.twitter.com/oHsPHNlfH3 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 7, 2022

« Tous les matins quand je me réveille, je sors de ma chambre, je passe devant ce cadre et même si des fois il y a des douleurs à droite, à gauche, de la fatigue et le moral pas toujours au top, quand je vois ce cadre, cela me donne la force de me battre chaque jour pour continuer à être meilleur et je me dis que j’ai fait le meilleur choix de ma carrière en signant à vie dans ce club, dans mon club. Alors une dernière fois, pour ceux qui n'ont pas bien compris : je suis Marseillais à Vie. Je jouerai ici jusqu'au bout, je finirai ma carrière dans ce club parce que je l’aime, je me sens chez moi ici. Je ne trouverais nulle part ailleurs. Ce que je vis ici », a t-il écrit. Une annonce qui va dans le sens de l'engagement pris par Dimitri Payet en juin 2020. Il avait alors prolongé à l'OM jusqu'en juin 2024 contre une baisse de salaire mais aussi une promesse de reconversion au sein du club après sa carrière de joueur.