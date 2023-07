Un crack à 5 ME, l'OM déclare la guerre à Rennes

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va passer la seconde ces prochains jours sur le marché des transferts. Le club phocéen veut prendre des risques, comme le rappelait récemment Pablo Longoria.

A Marseille, le mercato peine à démarrer pour le moment. Une situation qui commence à inquiéter quelque peu les supporters et observateurs du club phocéen. Au 10 juillet, seul Geoffrey Kondogbia a rejoint l'OM en provenance de l'Atlético. Le milieu de terrain ne sera pas le seul à venir renforcer les Olympiens mais Pablo Longoria peine à conclure les dossiers. Et ce n'est pas forcément rassurant, alors que l'OM devra faire fort en début de saison prochaine, entre la Ligue 1 et les barrages de la Ligue des champions. Selon les derniers échos à Marseille, un à trois joueurs pourraient être annoncés cette semaine. Reste à connaitre leur identité.

L'OM prêt à tenter le coup pour une pépite ghanéenne

L'OM veut presque totalement renouveler son secteur offensif cet été. Pas mal de pistes sont étudiées. Quelques surprises ne sont pas à écarter. Ces dernières heures, le média Sportworld Ghana affirme que la direction phocéenne est très intéressée à l'idée de recruter Ernest Nuamah (19 ans). L'ailier gauche fait des petites merveilles du côté de Nordsjaelland, club avec lequel il est encore sous contrat jusqu'en 2026. La saison passée en D1 danoise, Nuamah a planté 15 buts en 34 matchs disputés. Ce dossier s'annonce néanmoins complexe à finaliser pour l'OM. En effet, le Stade Rennais est aussi sur le coup pour le recruter, tout comme l'Ajax Amsterdam et l'AC Milan. Pour ne rien arranger, le père du joueur de 19 ans veut le voir évoluer en Premier League, comme il l'a récemment avoué : « Je veux que mon fils joue en Premier League, en Angleterre. Parfois, les enfants eux-mêmes ont leur propre équipe de rêve et je ne sais pas quelle équipe Nuamah préfère, mais pour moi en tant que père, je souhaite qu'il vienne en Angleterre. J'aimerais qu'il joue pour Chelsea, Manchester United ou Manchester City. En Espagne, je souhaite qu'il joue pour le Real Madrid ». A l'OM de désormais trouver les bons arguments pour rafler la mise dans ce dossier à un peu plus de 5 millions d'euros.