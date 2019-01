OM : Mitroglou a une mauvaise nouvelle pour Marseille

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Poussé dehors du côté de l'Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou n'envisage pourtant pas de partir durant ce mercato hivernal.

Au sein du club phocéen, le constat d'échec est bel et bien tiré à propos de Kostas Mitroglou. Décevant, sachant qu'il n'a marqué que 16 buts en 49 matchs sous le maillot marseillais depuis son arrivée en août 2017, l'international grec n'est pas le grand attaquant que l'OM attend. Par conséquent, et même si Valère Germain est déjà sur le départ durant ce mois de janvier, le joueur de 30 ans se retrouve lui aussi sur le marché. Ces dernières heures, la presse espagnole faisait même état d'intérêts de clubs de Liga comme le Betis Séville ou le FC Valence. Sauf que selon Panos Galariotis, un transfert de l’ancien buteur de Benfica n'est pas d'actualité.

« Comme je l’ai dit récemment, tous ces scénarios liant Kostas Mitroglou à un départ de l’Olympique de Marseille sont totalement faux et sans la moindre once de crédibilité. Il n’y a rien du côté de l’OM, ni du côté de Mitroglou, concernant notamment les dernières informations parues en Espagne. Mitroglou est heureux à Marseille et il est concentré sur les objectifs du club de cette saison », a balancé, sur Foot Mercato, l'agent de Mitroglou, qui avoue donc que son protégé ne bougera pas de Marseille cet hiver. Pas étonnant puisque le Grec n'est pas prêt de retrouver un si bon contrat, avec un salaire annuel de 2,5 ME jusqu'en 2021. Autant dire que l'OM va traîner Mitroglou comme un boulet pour encore quelques mois...