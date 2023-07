Un champion de France gratuit, l’OM fonce 

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM se penche sur le cas de Jonathan Bamba, qui est totalement libre après la fin de son contrat à Lille et n'a toujours pas trouvé de club. Une bonne affaire en vue pour Pablo Longoria ?

Désireux de renforcer son attaque, Pablo Longoria travaille sur plusieurs coups assez onéreux, comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Iliman Ndiaye. A chaque fois, le cap des 10 millions d’euros à débourser est nécessaire, quand ce n’est pas le double pour le joueur de Sheffield United. Après les dépenses effectuées pour faire venir Geoffrey Kondogba et Renan Lodi, les finances marseillaises en prennent forcément un coup. C’est pourquoi le président de l’OM se penche aussi sur des dossiers moins onéreux, comme celui de Jonathan Bamba.

Nice a un train d'avance sur l'OM

❗️ Le Celta Vigo et Nice luttent pour Jonathan Bamba (libre) 🇨🇮💫



➡️Parmi les autres clubs intéressés il y a l’OM, l’Union Berlin et LA Galaxy pic.twitter.com/i2DoSuUrSt — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 16, 2023

Libre tout engagement, l’ailier lillois champion de France avec le LOSC en 2021 cherche un nouveau point de chute et a deux clubs en ligne de mire que sont le Celta Vigo et Nice. Mais le dossier n’avançant pas particulièrement, l’OM est désormais dans la course annonce RMC. Même si Nice semblait avoir valider ce recrutement, tout est encore jouable tant que rien n’est signé, et Marseille se verrait bien damner le pion à son voisin azuréen. Pablo Longoria a clairement du retard, mais le fait que la formation provençale ne parvient pas à boucler un recrutement offensif oblige aussi à travailler sur d’autres pistes. Jonathan Bamba, international ivoirien formé à Saint-Etienne, en fait partie. Surtout qu’à 27 ans et en cas de belle aventure à l’OM, il pourrait aussi représenter une très belle affaire financière pour la formation de Marcelino.