Un attaquant débarque à l’OM, c’est imminent !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM s’apprête à accueillir une deuxième recrue lors de ce mercato, après avoir déjà frappé un grand coup en s’offrant Ruslan Malinovskyi.

Officiellement joueur de l’Olympique de Marseille depuis lundi, Ruslan Malinovskyi n’a pas perdu de temps puisque dès mercredi soir, l’international ukrianien, recruté en provenance de l’Atalanta Bergame contre 10 millions d’euros, a disputé ses premières minutes en Ligue 1 sur la pelouse de Troyes. Numériquement, le milieu offensif de 29 ans vient compenser le départ de Gerson, transféré à Flamengo pour un peu moins de 20 millions d’euros. A priori, Ruslan Malinovskyi ne sera pas la seule recrue de l’OM durant ce mois de janvier. Face à la presse jeudi, Pablo Longoria a confirmé qu’un autre joueur offensif était visé. « Sur cette ligne des deux attaquants, après la blessure d'Amine (Harit, entorse des ligaments croisés), on cherche un autre joueur offensif capable de jouer dans les espaces » a confirmé le président olympien lors de la présentation de Malinovskyi à la presse.

Une recrue à l'OM dès la semaine prochaine ?

A en croire les informations de L’Equipe, cette seconde recrue du mercato hivernal ne devrait plus se faire attendre trop longtemps. Et pour cause, les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient très avancés dans ce dossier, lequel pourrait se finaliser en début de semaine prochaine. Pour l’heure, aucun nom n’a filtré mais il s’agira visiblement d’un second meneur de jeu et non pas d’un pur avant-centre, comme cela avait été évoqué à un moment. Visiblement, Pablo Longoria et Igor Tudor font totalement confiance à Alexis Sanchez et à Bamba Dieng pour occuper ce poste d’avant-centre et ont donc concentré leurs recherches sur le poste de milieu offensif. Avec une recrue de plus dans ce secteur de jeu, la concurrence sera terrible car en ce début d’année 2023, Cengiz Ünder et Dimitri Payet avaient retrouvé un très bon niveau. Deux joueurs auxquels il faut maintenant ajouter Malinovskyi et donc une recrue de plus, possiblement dès la semaine prochaine.