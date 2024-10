« ‍Un arbitrage indigne ‍», l'OM n'en peut plus

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tout comme contre Lyon, l'Olympique de Marseille a fini son match à dix contre Angers. C'est cette fois Neal Maupay qui a été expulsé après deux avertissements, et du côté de Marseille ça grogne.

Mehdi Benatia a pris trois matches ferme de suspension après ses propos assassins contre Benoît Bastien, ce qui lui a probablement évité des commentaires encore moins élogieux à destination de Romain Lissorgue, qui était au sifflet du match entre l'OM et le SCO vendredi soir au Vélodrome. Car même si ce dernier n'explique en rien la déconvenue phocéenne, Mason Greenwood et ses coéquipiers n'ont pas du tout été au niveau de cette rencontre face à la lanterne rouge de Ligue 1. Mais, en expulsant Neal Maupay, qui a réussi l'exploit de prendre deux cartons jaunes en quatre minutes, l'arbitre du match a eu un rôle important. D'autant plus qu'au moment où l'attaquant a vu rouge, Angers jouait à dix après le rouge direct pris par Rao-Lisoa. Et du côté de Marseille, on estime que l'homme en noir a été beaucoup trop sévère avec Neal Maupay et qu'après OL-OM cela commence à faire beaucoup.

🟥 Deux jaunes en quelques minutes et Neal Maupay voit rouge !!!



30e minute et le match va donc, déjà, se poursuivre à 10 contre 10 😭#OMSCO pic.twitter.com/PXou7d4RCM — Free FOOT (@FreeFoot) October 4, 2024

Dans La Provence, Fabrice Lamperti ne fait pas cadeau à l'arbitre. « Encore une fois, l’OM trouvera à redire sur un arbitrage, indique de M.Lissorgue même s’il a exclu justement Raolisoa pour un tacle au genou sur Garcia, écrit notre confrère, qui remet ça au moment d'évoquer la performance de Neal Maupay, il s’est illustré malgré lui avec deux légères fautes signalées contre lui. Contre toute attente, cela a donné deux cartons jaunes extrêmement sévères pour deux contacts anecdotiques, qui lui ont valu une exclusion lunaire. » Du côté de l'Olympique de Marseille, on s'est bien gardé de s'en prendre directement à l'arbitre, conscient qu'après la punition infligée à Mehdi Benatia, une nouvelle charge contre les officiels pourrait valoir une nouvelle sanction au club phocéen.

Pour Neal Maupay, qui avait été préféré à Elye Wahie, cette expulsion fait évidemment mauvais genre, car au sein même des supporters de l'OM, on n'hésite pas à remettre en cause son comportement lors de ces deux actions. « Neal Maupay est totalement idiot sur cette action... C'est pas possible de prendre 2 cartons jaunes en quelques secondes sur 2 actions comme ça...J'ai trop la haine là », fait remarquer Vincenzo Tommasi, l'influenceur marseillais estimant quand même que les arbitres se faisaient plaisir à dégainer des cartons lorsqu'ils avaient affaire à l'OM, rappelant au passage que l'équipe de Roberto De Zerbi avait fini à dix lors de trois de ses quatre derniers matchs de Ligue 1.