L1 ‍: Nouveau gâchis pour l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 7e journée

Orange Vélodrome

OM-Angers 1-1

Buts : Rowe (51e) pour l’OM ; El Melali (54e) pour Angers

Exclusions : Maupay (30e) pour l’OM ; Raolisoa (26e) pour Angers

Battu à Strasbourg dimanche dernier, l'OM a raté l'occasion de se relancer. Les Phocéens ont été accrochés 1-1 par le dernier Angers, lâchant 2 nouveaux points précieux.

Coup de mou confirmé pour l'OM. Après avoir subi sa première défaite de la saison à Strasbourg, le club phocéen a gâché une belle occasion de succès contre la lanterne rouge. Avec seulement 2 points au compteur, Angers n'en menait pas large avant de venir au Vélodrome. Pourtant, l'OM ne déstabilisait que trop rarement le SCO en première mi-temps. La domination olympienne était stérile et la meilleure possibilité était angevine via une frappe puissante d'Abdelli juste au-dessus du but de Rulli. Le match était haché, en témoigne le carton rouge récolté par chaque équipe. Raolisoa essuyait ses crampons sur le genou de Garcia. 4 minutes plus tard, Maupay récoltait déjà son deuxième jaune du match.

⏱️ 90’+6 | #OMSCO 1️⃣-1️⃣

C'est terminé. Partage des points à l’Orange Vélodrome entre l’OM et Angers SCO.



🗓️ RDV après la trêve internationale, le dimanche 20 octobre, pour Montpellier-OM. pic.twitter.com/6gPRzKRuMb — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 4, 2024

A 10 contre 10, le match était plus ouvert et ce n'était pas plus mal pour l'OM. L'entrant Jonathan Rowe slalomait dans une défense angevine très passive pour ouvrir le score. Cependant, Marseille ne menait que trois minutes avant un coup-franc sublime d'El Melali. L'OM faisait le siège du but angevin et croyait bien reprendre l'avantage sur une tête de Murillo. Mais, le Panaméen avait touché le ballon du bras juste après sa tête. L'OM devait se contenter d'un nul 1-1, fort décevant. Toujours dernier, Angers prend un troisième point qui fait presque figure de succès dans le contexte marseillais.