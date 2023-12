Champion de France, ancien du PSG, il fait rêver l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Si l'Olympique de Marseille remonte petit à petit la pente en Ligue 1, le club phocéen accuse encore 9 points du retard sur Nice, deuxième. Un ancien joueur du PSG pourrait être la solution d'un come-back tant espéré.

Avec 10 points pris lors des quatre dernières journées, l'OM est remonté à la sixième place du classement. Le club de la cité phocéenne n'est qu'à 4 points du LOSC, quatrième mais toujours à 9 unités de l'OGC Nice, dauphin du PSG. Un ancien joueur de Paris pourrait justement signer à Marseille cet hiver. Un joueur qui connaît très bien la Ligue 1, puisqu'il l'a remportée avec Lille en 2021. Cette saison, Jonathan Ikoné a perdu sa place de titulaire à la Fiorentina et a de fortes chances de se laisser tenter par un retour dans le championnat français. Le média 90min évoque cette possibilité pour l'OM, afin qu'il soit une alternative à Amine Harit, dans un style différent mais à un prix bas.

Ikoné comme alternative à Harit, l'idée séduisante pour l'OM

Évalué à 16 millions d'euros sur le site Transfermarkt, Jonathan Ikoné n'a disputé que 13 matchs cette saison, dont la plupart en commençant sur le banc. Son prix risque donc de baisser, même si le club italien a déboursé 14 millions d'euros pour s'offrir ses services en 2021. Également international français (4 sélections), Ikoné serait une superbe recrue pour l'OM et entrerait dans la rotation de Gennaro Gattuso. Le joueur de 25 ans aura forcément plus de temps de jeu à Marseille qu'à la Fiorentina, même si une concurrence sera probablement installée avec Amine Harit. Le joueur formé au PSG est également capable d'évoluer sur le côté comme un ailier et offrirait ainsi plus de choix au technicien italien. L'OM compte être compétitif sur tous les tableaux pour cet exercice 2023/2024 et va avoir besoin d'enregistrer des renforts cet hiver.