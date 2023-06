Un ancien de l’OL sur le banc de l’OM, Longoria est séduit

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un successeur à Igor Tudor, Pablo Longoria est séduit par le profil de l’ancien défenseur lyonnais Fabio Grosso.

Ces derniers jours, plusieurs noms ont fuité pour prendre la succession d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, de Marcelo Gallardo à Marcelino en passant par Paulo Fonseca. A en croire les informations du Figaro, un nouvel entraîneur est sur les tablettes de Pablo Longoria : Fabio Grosso. L’ex-défenseur de l’OL et de la sélection italienne vient de remporter le titre de Série B avec le club de Frosinone.

Son parcours et la philosophie de jeu agressive et offensive de son équipe sont autant d’éléments qui n’ont pas échappé à Pablo Longoria, lequel a clairement fait savoir lundi en conférence de presse qu’il voulait recruter un entraîneur capable de poursuivre le travail effectué cette saison par Igor Tudor, avec un style de jeu similaire et une rigueur comparable à celle instaurée par le Croate. Fabio Grosso coche les cases et cette piste « pourrait prendre de l’ampleur » dans les jours à venir selon le média.

L'OM aime Fabio Grosso, mais le dossier est complexe

Exclu FM de @VFeuillette75 : réunion entre Fabio Grosso, le DS et le président de Frosinone 🇮🇹 aujourd'hui ! Prolongation mise sur la table. L'OM est intéressé par l'ancien Lyonnais libre au 30 juin pour remplacer Tudor sur le banc mais dossier très compliqué. #MercatOM… — Sébastien Denis (@sebnonda) June 9, 2023

Reste que selon Foot Mercato, qui confirme l’intérêt de l’OM pour Fabio Grosso, il est assez improbable à ce jour de voir l’Italien s’asseoir sur le banc de Marseille. Le dossier est en effet très complexe, notamment car il n’est pas question pour son club de Frosinone de le laisser filer. Libre au 30 juin, Fabio Grosso va faire l’objet d’une offre de prolongation de contrat de la part de son club. Une réunion est d’ailleurs prévue entre l’entraîneur italien et sa direction dans les prochaines heures. L’OM est bien intéressé pour s’attacher les services de Fabio Grosso mais à priori, le champion du monde 2006 ne sera pas le successeur d’Igor Tudor en Provence. Même si avec Pablo Longoria et Javier Ribalta, capables de tout lorsqu’il est question de mercato, il ne faut jamais jurer de rien trop vite.