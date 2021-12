Un Algérien banni au Qatar ? L'OM prêt à bondir !

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En quête de renforts à moindre coût lors du prochain mercato hivernal, l’Olympique de Marseille est sur les traces de Youcef Belaïli, l’attaquant algérien qui vient de quitter le Qatar SC.

Au cours du mois de janvier, Jorge Sampaoli souhaite que son OM recrute plusieurs joueurs en vue de la deuxième partie de saison. Mais pour cela, Pablo Longoria devra composer avec très peu d’argent. C’est donc pour cette raison que le président olympien s’intéresse de près à certains joueurs libres, comme Youcef Belaïli. Libéré de son contrat avec le Qatar SC cette semaine, l’ailier est bel et bien courtisé par l’OM, selon les informations de @treize013. « Le club du sud intéressé par Youcef Belaïli serait l'Olympique de Marseille. Le joueur est libre de tout contrat et, le natif d'Oran rêve de l'OM. Rappelons qu’avant d'aller en Arabie Saoudite en 2019, l'OM l'avait tenté. Mais Andoni Zubizarreta dormait… », explique l’insider marseillais. Une rumeur qui semble se confirmer au fil des heures, vu que le frère de Belaïli a publié, sur Instagram, un montage photos du joueur de 29 ans avec un maillot de l’OM sur les épaules.

Quoi qu’il en soit, Belaïli affole déjà le mercato en L1. Puisque Marseille n’est pas seul sur ce dossier. En effet, la star de la sélection algérienne est aussi convoitée par Montpellier et l’ASSE. Logique, quand on sait que l’ancien attaquant du SCO Angers brille actuellement à la Coupe Arabe 2021, où il a notamment marqué un but d'anthologie, avec un tir de plus de 40 mètres contre le Maroc en quarts de finale. Après, son parcours en clubs n’inspire pas trop confiance, sachant qu’il a surtout enchaîné les galères entre l’Algérie, la Tunisie, la France, l’Arabie Saoudite et le Qatar. Mais vu le talent affiché en sélection, il a maintenant toutes les cartes en mains pour briller en Europe, et notamment en France. En tout cas, les supporters marseillais et les Algériens sont déjà conquis à l’idée de voir Youcef Belaïli sous le maillot de l’OM. Réponse dans les jours ou les semaines à venir…