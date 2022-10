TV : OM - Sporting Portugal, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Impérial en L1 mais en grande difficulté en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille tentera de renverser la vapeur face au Sporting Portugal cette semaine lors de la 3e journée de la C1.

Quelle heure pour OM - Sporting Portugal ?

Solidement installé sur le podium du championnat de France, à deux unités du PSG, l’OM a maintenant envie de traduire son bon début de saison avec un résultat probant sur la scène européenne. Une mission qui sera difficile face au Sporting Portugal, surtout que le Stade Vélodrome sera à huis clos pour cette affiche après les incidents survenus en tribunes lors de la défaite contre Francfort en septembre dernier (0-1). Ce match se jouera en tout cas ce mardi 4 octobre à 18h45, et il sera arbitré par l’Italien Davide Massa.

Sur quelle chaîne suivre OM - Sporting Portugal ?

Souvent placé en prime-time, le club phocéen jouera cette fois-ci en début de soirée. Mais pas de changement niveau chaînes, vu que cette rencontre entre les Marseillais et les Portugais du Sporting sera diffusée sur RMC Sport 1 et Canal+ Foot. Sur RMC, Stéphane Guy et Eric Di Meco seront aux commentaires alors que Thomas Desson sera en bord terrain. Sur Canal Plus, François Marchal et Habib Beye seront aux commentaires, alors que Laurent Paganelli sera en bord terrain.

La compo probable de l’OM contre le Sporting Portugal :

Bon dernier du Groupe D de la Ligue des Champions avec zéro point au compteur, l’OM va devoir faire un petit exploit pour renverser la tendance et tenter de se qualifier pour la phase finale de la C1. Surtout que pour cela, Marseille devra dominer le Sporting, auteur d’un deux sur deux contre Francfort (3-0) et Tottenham (2-0), les formations qui ont battu l’OM. Malgré tout, le groupe d’Igor Tudor va croire en ses chances, surtout que le coach croate disposera d’un groupe au complet ou presque, sans Kolasinac.

La compo probable de l’OM contre le Sporting : Lopez - Mbemba, Balerdi, Bailly - Clauss, Guendouzi, Veretout, Tavares - Under, Alexis Sanchez, Harit.