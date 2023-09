TV ‍: Ajax - OM, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Plongé dans une grosse crise, avec les potentiels départs de Pablo Longoria et de Marcelino, l’Olympique de Marseille va se déplacer à Amsterdam pour défier l’Ajax dans le cadre de la 1ère journée de l’Europa League.

Quelle heure pour Ajax - OM ?

Sorti de la Ligue des Champions par la petite porte avant même les barrages, le club phocéen va donc représenter la L1 en Europa League. Mais pour porter fièrement les couleurs du football français, Marseille va devoir briller face à de gros adversaires, à commencer par l’Ajax. Pour ce premier vrai rendez-vous européen de la saison, l’OM se déplacera à Amsterdam ce jeudi 21 septembre à 21 heures. L'arbitre de ce match sera l’Italien Maurizio Mariani.

Sur quelles chaînes suivre Ajax - OM ?

Comme pendant toute la campagne de poules de l’Europa League, l’OM sera à l’affiche en clair et en gratuit sur la TNT. Puisque ce premier match face à l’Ajax se disputera devant les caméras de W9. Les commentaires seront assurés par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri. Ce Ajax-OM sera également diffusé sur Canal+ Foot.

Les compos probables de Ajax - OM :

Pas vraiment au top en ce début de saison, sachant que le club d’Amsterdam n’est que 12e du championnat des Pays-Bas après quatre journées, l’Ajax va tenter de se donner de l’air en Coupe d’Europe. Pour cela, et histoire de bien se lancer dans un groupe compliqué avec aussi l’AEK et Brighton, Maurice Steijn pourra compter sur un groupe assez complet, sans Rulli, Kaplan ou Van Axel Dongen.

La compo probable de l’Ajax : Gorter - Rensch, Medic, Hato, Sosa - Mannsverk, Tahirovic - Akpom, Berghuis, Bergwijn - Brobbey.

Invaincu en championnat, Marseille vit une période très compliquée. Poussés dehors par les ultras, la direction et l’entraîneur Marcelino sont au bord du précipice. Autant dire que cette rencontre face à l’Ajax se prépare dans le pire climat possible. Mais pourtant, l’OM va bien se rendre à Amsterdam pour affronter l’Ajax sans Gueye ou Sarr. Balerdi et Murillo sont incertains.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi - Sarr, Rongier, Veretout, Correa - Vitinha, Aubameyang.