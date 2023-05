Turpin change la saison de l'OM, Tudor cache mal sa rage

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Il s'est presque passé une semaine depuis la défaite de l'OM à Lens, mais Igor Tudor digère toujours aussi mal le scénario vécu par son équipe dans le Nord. Ne voulant pas s'en prendre frontalement à l'arbitre, l'entraîneur marseillais n'a cependant pas mâché ses mots.

Apparu déjà bien énervé contre Clément Turpin samedi dernier dans les couloirs de Bollaert, le technicien croate de l'Olympique de Marseille a digéré le scénario du match, mais tout n'est pas oublié. A deux jours de la réception de la lanterne rouge au Vélodrome, Igor Tudor a une nouvelle fois été interrogé sur le but refusé à Alexis Sanchez, mais également sur le communiqué très musclé mis en ligne par l'OM mardi dernier. Une sortie médiatique qui a fait un bruit énorme, et a reçu le soutien unanime des supporters marseillais, persuadés que Clément Turpin avait plombé les chances de l'Olympique de Marseille en Ligue 1. S'il n'est pas allé jusque-là, Tudor a quand même balancé ce qu'il avait sur le coeur.

Igor Tudor qui comprend rien des décisions de Clément Turpin. #RCLOM #TeamOM pic.twitter.com/67Ka85Z4XI — Infos OM (@InfosOM_) May 6, 2023

Répondant à une question sur l'arbitrage, l'entraîneur de l'OM a d'abord dribblé la question, avant finalement de revenir sur ce sujet. « L’arbitre ? Il n'est pas nécessaire que je parle de ça. J’ai déjà dit ce que j'avais à dire après le match à Lens. Le club a fait un communiqué, je ne vais rien rajouter (...) Il y aurait effectivement beaucoup à dire sur l'OM, si on parle d'arbitrage, de supporters, d'équipes adverses. C'est un sujet profond. J'ai mon idée sur tout ça (...) Les « détails » dans le foot sont essentiels. Il en a qui disent que sur une saison, ça s'équilibre, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Les « détails » décident du match, mais d'autres fois non. Des fois ce sont de petits détails, des fois ils sont plus gros. Cette année, je me souviens de deux « détails » qui auraient pu changer la saison : l'occasion de Kolasinac contre Tottenham en Ligue des champions ou le but refusé d’Alexis Sanchez à Lens », a fait remarquer Igor Tudor, qui visiblement n’a pas du tout digéré la décision de Clément Turpin samedi dernier à Bollaert lors du sommet Lens-OM.

L'OM a répondu, Guendouzi s'en contente

Lors de cette même conférence de presse, Mattéo Guendouzi a lui été interrogé sur le très long communiqué de presse de l'Olympique de Marseille recensant l'ensemble des faits contraires cette saison. L'ancien joueur d'Arsenal, qui est dans une position assez compliquée depuis le retour du Mondial, a préféré taper en touche. « Le communiqué ? Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut progresser aussi », a expliqué l'international tricolore afin de ne vexer personne. Il reste quatre matchs à l'OM pour inverser la tendance et repasser devant Lens, en espérant que cette fois aucune décision contestable ne viendra influencer le résultat de ces matchs.