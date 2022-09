Tudor a encore piqué une colère à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la veille du déplacement à Auxerre, Igor Tudor a donné quelques indications sur sa prochaine compo. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui devra composer sans Dimitri Payet, a prévu de titulariser l’attaquant Luis Suarez malgré le comportement inadapté du Colombien mercredi.

Pour son troisième match en moins d’une semaine, l’Olympique de Marseille aura besoin de sang neuf à Auxerre samedi. L’entraîneur Igor Tudor a prévu quelques rotations, dont certaines par obligation. On ignore si le Croate comptait de nouveau titulariser Dimitri Payet, intéressant face à Clermont (1-0) mercredi. En tout cas, le milieu offensif doit déclarer forfait pour cette rencontre de la 6e journée de Ligue 1. Tout comme le défenseur central Samuel Gigot.

« Samuel et Dimitri ne seront pas disponibles, a annoncé Igor Tudor ce vendredi en conférence de presse. Samuel soigne sa blessure et Dimitri a une petite douleur au mollet. » Face aux médias, le coach de l’Olympique de Marseille a donné une autre indication sur sa compo à l’Abbé-Deschamps. On sait également que l’attaquant Luis Suarez débutera la partie. Le Colombien a appris la bonne nouvelle après un recadrage de son entraîneur qui n’a pas du tout apprécié son comportement mercredi. Pour rappel, le renfort estival avait manifesté sa colère en constatant qu’il n’entrerait pas en jeu.

Une amende pour Suarez

« Luis, c'est un bon mec et un très bon footballeur, a d’abord défendu Igor Tudor. On l'a voulu ici, le club et moi-même. Sa réaction était exagérée, donc il va avoir une amende. Je comprends qu'il soit énervé, je trouve ça même juste qu'il le soit. Mais le geste était vraiment exagéré. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit que ce n'était pas un geste à faire, c'est pourquoi il aura une amende. Je lui ai dit aussi qu'il serait titulaire demain donc malgré l'amende il était content ! » Après son coup de colère, Luis Suarez a maintenant intérêt à répondre présent.