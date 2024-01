Truffert et Benrahma, l'OM veut encore frapper fort ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après les signatures de Garcia, Onana et Moumbagna, l’OM espère recruter deux joueurs plus confirmés d’ici la fin du mercato. Saïd Benrahma (West Ham) et Adrien Truffert (Rennes) sont ciblés par l’état-major marseillais.

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’emballe. Après la signature de Jean Onana, le club phocéen s’est laissé quelques jours de réflexion et a accéléré pour recruter Ulysses Garcia (latéral gauche) et Faris Mouabagna (avant-centre). Le mercato commence à devenir intéressant, et c’est loin d’être fini. Après avoir recruté des joueurs prometteurs et/ou de complément, l’OM souhaite s’attacher les services d’un ou deux titulaires en puissance avec des joueurs plus confirmés. A en croire les informations de La Minute OM, le club phocéen a identifié de manière très claire ses deux priorités pour la deuxième partie de ce mois de janvier.

🔵⚪️ | Pour le reste du mercato et les deux priorités du club actuellement est de recruter Adrien Truffert 🇫🇷 et Saïd Benrahma 🇩🇿. #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/PLItkcabLW — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 16, 2024

L’objectif est toujours de recruter un titulaire au poste de latéral gauche pour compenser le départ de Renan Lodi en Arabie Saoudite pour 25 millions d’euros hors bonus. Ulysses Garcia a été acheté en provenance des Young Boys de Berne pour 3 millions d’euros, mais le Suisse est perçu comme une doublure. En tant que titulaire, l’OM vise Adrien Truffert. La Minute OM affirme que le latéral gauche français du Stade Rennais est toujours la piste n°1 du club à ce poste. Gennaro Gattuso souhaite également recruter un ailier créatif, également capable de jouer en tant que meneur de jeu.

Benrahma toujours ciblé par l'OM

Saïd Benrahma coche parfaitement les cases et l’international algérien est toujours ciblé. Le milieu offensif de West Ham, également courtisé par l’OL et par des clubs en Angleterre, a fait l’objet d’une première offre officiellement transmise par l’OM aux Hammers. Une proposition sous forme de prêt avec option d’achat rejetée par West Ham, qui attend des conditions plus avantageuses pour un joueur dont la valeur marchande est estimée à près de 20 millions d’euros par le club anglais. Benrahma et Truffert, les deux cibles de l’OM pour cette fin de mercato sont clairement identifiées. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria et Mehdi Benatia parviendront à conclure ces deux transferts d’ici au 30 janvier.