Truffert à l'OM, Rennes gifle Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ces dernières heures, l'OM aurait avancé dans le recrutement d'Adrien Truffert (Stade Rennais). Cependant, le deal apparait loin d'être bouclé.

L'OM ne manque pas d'ambitions en ce mois de janvier. Pablo Longoria veut du renfort et du renfort de qualité. Un latéral gauche est notamment visé, surtout que Renan Lodi pourrait filer en Arabie saoudite du côté d'Al-Hilal. Les Phocéens se sont mis en quête d'un remplaçant et l'OM a coché le nom d'Adrien Truffert. Le latéral international français est déjà d'accord avec Marseille pour un transfert. Mais se mettre d'accord avec le Stade Rennais sera très compliqué pour Pablo Longoria. La raison ? Le fait que les Bretons n'arrivent pas à lui trouver un remplaçant de qualité.

Truffert, l'OM recalé sévèrement ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑨𝒅𝒓𝒊𝒆𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕 (@a.truffert)

Selon les informations de Guillaume Lainé via X, l'OM est en effet bloqué dans ce dossier. « Le Stade Rennais n’est pas enclin en l’état à laisser partir Truffert, faute notamment d’avoir un remplaçant valable sous le coude. Sauf revirement, un départ du latéral n’est pas programmé. Une clause ? Même si c’était le cas, ça n’a pas de valeur, c’est illégal en France », a notamment indiqué le journaliste de Ouest France, qui climatise donc ce dossier intéressant pour l'OM. Bonne nouvelle néanmoins pour les Marseillais, l'accord très proche avec l'Hellas Vérone pour Josh Doig. L'international écossais ne veut que l'OM et devrait donc débarquer prochainement. A noter quand même que si Lodi part, les pensionnaires du Stade Vélodrome voudront recruter un autre joueur à gauche. Si le dossier Truffert avait de quoi séduire, il est actuellement au point mort. A noter que Rennais doit aussi gérer un autre dossier bouillant, celui de Nemanja Matic. Le Serbe veut toujours partir mais le club breton veut se faire respecter et le lâcher à ses conditions.