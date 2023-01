Trossard lui échappe, l'OM active son plan B !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un second milieu offensif après Ruslan Malinovskyi lors de ce mercato hivernal, l’OM rêvait de Leandro Trossard.

La surprise du mercato hivernal de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille, c’était lui. Contre toute attente, l’actuel troisième de la Ligue 1 était tout proche de rafler la mise dans le prestigieux dossier de l’international belge Leandro Trossard. Depuis de longues semaines, Pablo Longoria négociait avec l’entourage du joueur de Brighton et un accord avait été quasiment trouvé. Mais ces dernières heures, Arsenal a déboulé en force dans ce dossier et le leader de la Premier League est sur le point de rafler la mise pour une somme supérieure à 20 millions d’euros. La fin des espoirs pour l’OM dans le dossier Trossard, mais hors de question pour Pablo Longoria et pour son bras droit Javier Ribalta de se laisser abattre. Car selon les informations de Mohamed Bouhafsi, toujours bien informé sur le marché des transferts, Marseille est déjà tourné vers une autre piste.

Longoria a activé son plan B après l'échec Trossard

Bien évidemment, les dirigeants olympiens sont déçus de ne pas pouvoir offrir Leandro Trossard à Igor Tudor et aux supporters. Mais l’état-major de l’OM a activé son plan B selon le journaliste de France Télévisions. « Cela fait plusieurs semaines que l’OM bosse sur ce deal. Selon un proche de Trossard il avait donné son accord à l’OM mais Arsenal ces dernières heures a tout changé. Longoria va tenter autre chose ! » a prévenu Mohamed Bouhafsi, pour qui le mercato de l’Olympique de Marseille n’est donc pas encore clos. Une nouvelle excitante pour les supporters phocéens alors que ces dernières heures, il avait également été question d’un statu quo jusqu’à la fin du mercato après le recrutement de Ruslan Malinovskyi en raison des retours en forme de Dimitri Payet et de Cengiz Ünder, ce qui aurait pu offrir assez de solutions offensives à Igor Tudor pour disputer uniquement la Ligue 1 et la Coupe de France. Mais l’OM a de gros objectifs dans ces deux compétitions, raison pour laquelle Pablo Longoria souhaite bel et bien offrir une seconde recrue hivernale à son coach.