Trop fort pour Nantes, Moses Simon envoyé à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire au Vélodrome dimanche lors du match entre Nantes et l’OM (2-0), Moses Simon a incarné la principale menace de l’attaque nantaise au sein de la défense marseillaise.

Les coéquipiers de Chancel Mbemba n’ont pas encaissé de but contre Nantes dimanche soir, mais il a fallu plusieurs interventions chaudes pour permettre à Pau Lopez de réaliser un clean sheet. Malgré une crise de résultats, les Canaris n’ont pas fait tache au Vélodrome. Moses Simon a notamment été en jambes et a causé bien des problèmes à Bamo Meïté sur le couloir gauche de l’attaque nantaise. Auteur de 3 buts et de 6 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1, l’international nigérian de 28 ans est désormais une valeur sûre du championnat de France, où il évolue depuis quatre ans. Malgré des saisons globalement assez convaincantes, l’ancien attaquant de Levante n’a pas encore été recruté par un club d’un calibre supérieur.

Une anomalie selon Romain Haering. Dans l’émission « L’OM au Café » sur Le Phocéen, le journaliste a estimé que Moses Simon méritait de rejoindre une écurie plus forte. Un transfert du Nigérian vers l'Olympique de Marseille ne serait d’ailleurs pas pour lui déplaire. « Moses Simon à l’OM l’année prochaine, alors là je dis oui. Pour moi, l’action qu’il fait en début de match avec le centre en retrait pour Cozza, c’est de grande classe. On dit souvent que son dernier geste laisse à désirer, mais il a beaucoup de gestes intéressants qui sont gâchés par ses coéquipiers. Moi j’aime bien, j’aime beaucoup Moses Simon ! » a lancé le journaliste, répondant à une suggestion d’un supporter sur les réseaux sociaux. Dans un profil similaire à celui d’Ismaïla Sarr, il n’est pas faux que Moses Simon pourrait apporter à l’OM mais aussi à un tas de clubs de Ligue 1 tant l’international nigérian est percutant sur le front de l’attaque. Mais le club de Loire-Atlantique peut être serein puisque le contrat de son attaquant d’1m68 court jusqu’en juin 2026, les clubs intéressés devront donc signer un joli chèque s’ils veulent le recruter.