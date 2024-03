Trêve maudite à l’OM, l’hécatombe continue

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

La trêve internationale est redoutée par tous les clubs à ce moment de la saison, alors que le sprint final est lancé, notamment pour l'Olympique de Marseille. Plusieurs joueurs phocéens se sont blessés avec leur sélection.

Il y a quelques jours, Bamo Maïté, victime d'une double entorse de la cheville et d'une entorse au genou après un choc avec Luis Henrique à l’entraînement, disait probablement adieu à sa fin de saison avec l'OM. Appelés avec le Sénégal pour disputer deux matchs amicaux, Ismaïla Sarr (lésion aux ischio-jambiers) et Pape Gueye (blessure au mollet) ont également été touchés. Une très mauvaise nouvelle pour Jean-Louis Gasset et son staff. Et l’hécatombe a continué avec Ulysses Garcia. Blessé aux adducteurs contre l'Irlande, le latéral gauche a été contraint de quitter le rassemblement avec la Suisse pour retourner à Marseille. Des joueurs qui s'ajoutent à la liste déjà longue des blessés marseillais (Samuel Gigot, Valentin Rongier, Amir Murillo, Bilal Nardi).

La liste des blessés s'allonge, inquiétude à l'OM

HÉCATOMBE À L’OM avant le sprint final ! 🏥😭



Tous ces joueurs sont actuellement blessés… Alors que certains le sont plus ou moins de longue date comme Bilel Nadir, Rongier et Murillo, sont récemment venus s’ajouter à la liste Ulisses Garcia, Ismaila Sarr et Pape Gueye au cours… pic.twitter.com/jLXy27VjCV — Massilia Zone (@MassiliaZone) March 24, 2024

Des nouvelles pas du tout rassurantes, alors que le club reçoit le PSG lors de son prochain match, le dimanche 31 mars, pour le compte de la 27e journée de la Ligue 1. Si Jean-Louis Gasset est parvenu à instaurer une dynamique positive à l'OM depuis sa prise de fonction, la cascade de blessés donne des inquiétudes aux supporters olympiens. Marseille a des rencontres difficiles et importantes dans les prochaines semaines. Paris, Lille, le Benfica Lisbonne, le RC Lens ou l'OGC Nice. Des matchs qui pourraient définir la fin de la saison de l'OM, autant en championnat que sur la scène européenne. Le staff médical marseillais a encore une semaine pour faire des miracles et essayer de remettre sur pied le plus de joueurs possibles. La trêve internationale aura été terrible pour le club de la cité phocéenne.