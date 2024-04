L'OM abandonne la Ligue 1 pour l'Europe

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a créé l'exploit jeudi soir dernier en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue Europa. Les Phocéens auront donc une fin de saison chargée avec également la Ligue 1 à gérer.

A Marseille, on reprend peu à peu espoir de voir l'OM gagner un grand titre à la fin de la saison. La qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa jeudi soir face au Benfica a fait un bien fou aux têtes phocéennes, alors que la dynamique en Ligue 1 est plus que mauvaise. Pour ne rien arranger, Jean-Louis Gasset doit jongler avec un effectif limité au vu du nombre de blessures à déplorer. La demi-finale de C3 contre l'Atalanta arrive déjà vite et l'OM va devoir gérer ses forces vives. Pour Kevin Diaz, cela passera par mettre de côté la Ligue 1, même si le pari est risqué.

L'OM reçoit un conseil précis pour la fin de saison

L'OM doit-il prioriser la coupe d'Europe ?



Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, demandant en effet aux Phocéens de tout donner sur la scène européenne. « L'OM doit faire all-in sur l'Europa League. Cela n'empêche pas d'aligner l'équipe la plus compétitive en Ligue 1. Par exemple, les Clauss, Mbemba, qui reviennent de blessure, doivent être dans une forme optimale pour l'Atalanta. Cela ne sert à rien de revenir avant. Il n'y a pas de risques à prendre pour la Ligue 1. L'Atalanta, l'OM n'est pas favori et il y a un match pour lequel il faut être prêt. Peut-être que mettre des jeunes en Ligue 1 peut être bien. Ils sont à trois matchs de gagner une coupe d'Europe et d'aller en Ligue des champions », a notamment indiqué Kevin Diaz, qui pense que l'OM doit absolument prioriser la Ligue Europa et ne pas perdre ses forces en Ligue 1 alors que la situation est très mal embarquée pour une qualification sur la scène européenne. Ce dimanche en fin d'après-midi, l'OM sera en déplacement du côté de Toulouse en Ligue 1. Reste à savoir quel onze sera aligné, alors que Marseille est 9e du championnat.