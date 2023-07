Trahi par l'OM, son contrat est déchiré

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le football est un monde impitoyable et c'est un jeune espoir français qui vient de l'apprendre à ses dépens. Ayant signé un contrat de non-sollicitation à l'âge de 12 ans, les portes de l'OM se sont refermées quelques semaines avant qu'il intègre le club phocéen.

« Jeune joueur de la génération 2008 Maël Quince s’est engagé auprès d’un club professionnel Français. En effet Maël défenseur central qui évolue actuellement au sein du talentueux groupe U13 de l’AS Orly Football a choisi l’Olympique de Marseille dont il intègrera le centre de formation. » En 2020, le site PanameFoot annonçait la bonne nouvelle pour un très jeune défenseur détecté par l’OM et qui fréquente Clairefontaine. Mais le temps est passé, et finalement, alors que le jeune footballeur de 14 ans devait intégrer dans cette saison, le club phocéen a finalement prévenu sa famille qu’il ne voulait plus de lui. Un vrai choc pour lui, alors que son père, fonctionnaire, avait obtenu d’être muté à Marseille et avait même pris un studio en attendant que le reste de la famille ne suive. En avril dernier, le nouveau directeur du recrutement de l’OM a donc expliqué à la famille de Maël Quince que ce dernier avait été jugé « pas prêt physiquement pour être surclassé en U17 ».

L'OM a changé d'avis au dernier moment

FÉLICITATIONS 🎉 🎊 À MAEL QUINCE (DEFENSEUR 2008) DE L’AS ORLY (94) POUR SA SIGNATURE A L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE.

🤩🤩🤩🤩😍😍😍🔥🔥✅✅✅. L’OM DEMONTRE SA NOUVELLE POLITIQUE INSUFFLE PAR PABLO LONGORIA DE VENIR S’IMPLANTER EN RÉGION PARISIENNE POUR DENICHER DES TALENTS. pic.twitter.com/9qfXAPSjGK — FUTURCRACK_ (@Futurcrack_1) November 22, 2020

Du côté des parents du jeune défenseur, on a demandé à l’Olympique de Marseille pourquoi avoir attendu autant de temps pour finalement dire non. « Ludovic Paradinas (Ndlr : le nouveau responsable du scouting de l’OM) nous a répondu qu’il aurait eu du mal à nous le dire avant, étant arrivé à son poste en mars », a confié, dans Aujourd'hui en France, la maman du jeune footballeur, qui a finalement repris une licence avec le club de Montrouge et poursuivra ses études dans un lycée de la région parisienne. Maël a également fait quelques essais dans des clubs professionnels en espérant pouvoir prouver un jour que l’Olympique de Marseille s’est trompé sur son cas. Bien évidemment, l'OM n'est ni le premier ni le dernier club à agir ainsi. En revanche, ce genre de scénario est tout de même regrettable compte tenu de l'âge des footballeurs concernés.