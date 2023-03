Thuram à l'OM, l'indice qui fait chavirer les supporters

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram est déjà assuré de quitter le club allemand à la fin de la saison. Alors que le nom de son fils est associé à l'OM, Lilian Thuram a été aperçu à Marseille, en train de déjeuner avec Igor Tudor.

Retraité depuis 2008, Lilian Thuram a de quoi être fier. Ses deux fils sont désormais des joueurs internationaux. Si Marcus commence à bien connaître le château de Clairefontaine, Khéphren qui évolue à l'OGC Nice, vient d'être appelé par Didier Deschamps en équipe de France pour la première fois. La consécration pour une famille qui baigne dans le football. Alors que Marcus Thuram est en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, son avenir est encore flou. Plusieurs pistes s'offrent à lui. Notamment celle de l'OM qui cherche à enrôler le finaliste de la Coupe du monde 2022. Mardi 14 mars, Lilian Thuram a été aperçu à Marseille, au centre Robert Louis-Dreyfus. Une simple visite de courtoisie ou un premier échange pour le futur transfert de son fils ?

Lilian Thuram bluff tous les supporters marseillais

Lorsque Lilian Thuram a posé un pied à Marseille, c'est toute la cité phocéenne qui s'est imaginée l'arrivée de Marcus Thuram l'été prochain. Néanmoins, la vérité est que Lilian Thuram qui a porté le maillot de la Juventus de Turin entre 2001 et 2006, a simplement fait le déplacement pour déjeuner avec son vieil ami Igor Tudor. Les deux anciens footballeurs se sont côtoyés à Turin et sont restés proches. Le transfert de l'ancien attaquant de Guingamp n'a pas été évoqué, à moins d'un coup de bluff énorme. Marcus Thuram reste tout de même très courtisé par l'OM. Reste à savoir si le joueur formé au FC Sochaux-Montbéliard acceptera de rejoindre Marseille et de retourner en France, malgré les convoitises de plusieurs équipes européennes. Du côté de Pablo Longoria, on est persuadé que l'attaquant international français, retenu par Didier Deschamps pour les prochains matchs, ira dans un très gros club européen, et que l'OM n'a pas sa chance.