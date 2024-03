Terreur à Villarreal, les supporters de l'OM arrivent

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM arrive avec le moral gonflé à bloc à Villarreal pour le match de Coupe d'Europe de ce jeudi soir. Mais ce sont les supporters marseillais qui font presque plus peur que les joueurs dans la paisible cité de la banlieue de Valence.

Sportivement, l’OM n’a fait qu’une bouchée de Villarreal la semaine dernière en 1/8e de finale aller de l’Europa League. Avec une victoire 4-0 incontestable, il n’y a pas eu photo entre les deux équipes. Dans les tribunes, malgré un virage fermé par l’UEFA pour les débordements au tour précédents, il n’y a pas eu de match non plus puisque moins de 20 supporters du club espagnol étaient sur place. Dans la petite ville de la banlieue de Valence, la passion est bien là, mais elle se résume à une ambiance chaude au stade, et pas grand chose niveau de la présence de véritables supporters. Il faut dire qu’avant le match aller à Marseille, les dirigeants espagnols avaient tout simplement déconseillé à leurs propres socios de faire le déplacement au Vélodrome, en raison de l’accueil houleux et de possibles incidents.

40 % des policiers de la ville sur le coup

Hoy. 18.45 horas. Estadio de la Cerámica. pic.twitter.com/oVXJ4eVb5S — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 14, 2024

C’est aussi pour cela que le voyage de l’OM avec ses 1200 supporters fait craindre le pire à Vila-Real. Le Maire a décidé de faire fermer les crèches et les écoles l’après-midi dans le quartier du stade en raison de l’arrivée prévue des fans marseillais avant le match, qui aura lieu à 18h45. Selon La Provence, malgré un dispositif de sécurité renforcé, la venue du contingent marseillais est très redouté dans les environs de la Ceramica, le petit stade du sous-marin jaune. La nervosité est palpable surtout que la sécurité n’est pas vraiment habituée, malgré le passé européen prestigieux du club de Marcelino, à gérer d’éventuels troubles. Pour preuve, 40 % des forces de police de la ville seront mobilisées sur cet événement, même si les supporters de l’OM ont aussi été prévenus. De nombreux sursis sont en cours à domicile comme à l’extérieur en raison de leurs agissements passés, et de nouveaux incidents pourraient déboucher sur une interdiction de déplacement pour un éventuel quart de finale de prestige. Tout devrait donc bien se passer même si la venue de l’OM inspire de la crainte, et pas que sur le terrain.