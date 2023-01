Moffi refuse l'OM, Grégory Schneider révèle la raison

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Longtemps espéré du côté de l'Olympique de Marseille, Terem Moffi ne devrait pas rejoindre le club phocéen, mais plutôt l'OGC Nice. Un choix fait par l'attaquant nigérian.

Laissé au repos vendredi soir, Terem Moffi n’a pas participé à la victoire de Lorient contre le Stade Rennais (2-1). Cependant, le nom de l’attaquant des Merlus était sur toutes les lèvres au moment où le mercato est entré dans ses derniers jours. Depuis 72 heures, celui qui a marqué 12 buts cette saison avec le club breton en Ligue 1 fait l’objet d’une bataille entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice qui veulent le recruter lors de ce marché hivernal des transferts. Les dirigeants des deux clubs du Sud ont même fait le déplacement jusqu’à Lorient afin de trouver un accord, ce qui n’est toujours pas le cas. Cependant, Terem Moffi devrait bien partir et s’engager rapidement à Nice. Pour Grégory Schneider, si l’international nigérian a choisi le Gym plutôt que l’OM, c’est pour une raison relativement simple qu’il a dévoilée au micro d’Europe.

Terem Moffi préfère Nice à l'OM

Le journaliste de Libération n’a aucun doute sur le motif de cette décision du joueur de Lorient. « Vous voulez savoir pourquoi Terem Moffi refuse d’aller à Marseille ? Parce qu’il sait que dans six mois il sera revendu à Brighton ou Oviendo, Longoria c’est comme ça et il aura perdu la maîtrise de sa carrière. L’Olympique de Marseille c’est un porte-avions, l’année dernière ils finissent à la deuxième place du championnat de Ligue 1 et derrière il y a 14 joueurs qui partent. Il y a des paramètres de business, et à la limite ça correspond peut-être à une certaine modernité. Je ne m’insurge pas, les transferts existent. Mais en signant à l’OM, Moffi perd la main sur son destin, il ne signe pas à Marseille en fait, il n’en sait rien de ce qui se passera après. A Nice, ce n’est pas un club qui à un projet prévoyant des ventes à 6 mois ou 1 an, ils hésitent, ils ne sont pas faits pour ça. Longoria il l’assume et dit que c’est le foot d’aujourd’hui, et tant mieux pour lui il maintient un niveau de performance exceptionnel. Mais quand tu t’appelles Moffi et que tu viens de Lorient où tu peux aller acheter ton pain sans qu’on t’ennuie, et que tu vois ce qu’est l’OM qui se pointe, tu te dis qu’est-ce que c’est que ces Indiens », explique, avec sa faconde habituelle Grégory Schneider.