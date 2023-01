Terem Moffi, Nice fait l'offre qui éclate l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le FC Lorient est bien conscient d'avoir un joueur capable de doper ses finances d'ici la fin du mercato d'hiver avec Terem Moffi. Nice est prêt à anéantir l'Olympique de Marseille avec une grosse proposition financière.

24 heures après avoir reçu Pablo Longoria, qui avait fait le déplacement spécialement pour avancer dans le dossier de l’attaquant nigérian, les responsables lorientais accueillent ce mercredi Florent Ghisolfi, nommé directeur sportif de l’OGC Nice en décembre dernier après avoir quitté le RC Lens. Et si le patron du Gym a fait le déplacement jusqu’en Bretagne, c’est lui aussi pour avancer dans le dossier Terem Moffi. Nice a un avantage de poids dans cette négociation, c’est que l’attaquant des Merlus veut signer à l’OGCN plutôt qu’à l’Olympique de Marseille, et pour l’instant il n’a pas changé d’avis. Reste que pour Lorient, c’est une affaire d’argent et que les dirigeants d’INEOS doivent faire une offre à la hauteur des attentes. C’est pour cela que, selon Fabrice Hawkins, le club niçois prépare une offre de 30 millions d’euros, bonus inclus, afin d’obtenir la signature de celui qui a marqué 12 buts depuis le début de la saison de Ligue 1.

Nice a deux atouts pour battre l'OM dans le dossier Moffi

so many what if’s but thankful for what is. pic.twitter.com/DnAsSWr5VJ — Terem Moffi (@7erem_) December 24, 2022

L’OM n’est pas en position de s’aligner, même en incluant le possible transfert de Bamba Dieng, dont la valeur est estimée à 5 millions d’euros. Et forcément, le fait que Terem Moffi soit, lui, décidé à s’engager avec l’OGC Nice plaidait en faveur du club azuréen. Le journaliste de RMC affirme que cette situation commence à sérieusement agacer l'Olympique de Marseille, alors que le mercato est entré dans sa dernière semaine. « Du côté de l’OM, on dit être encore en réflexion. Ce qui traduit un certain agacement, lié à l’incertitude sur ce que vaut vraiment Moffi et le fait que Dieng est déterminé à quitter Marseille quoi qu’il arrive », précise Fabrice Hawkins. La bataille ne devrait donc pas s'éterniser, Pablo Longoria souhaitant savoir à quoi s'en tenir, histoire d'avancer ses pions dans d'autres dossier si la piste Moffi s'évanouit.