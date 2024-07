Surprise à l'OM, Luis Henrique va prolonger 3 ans

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est l'un des clubs les plus actifs cet été en France sur le marché des transferts. Le club phocéen a les idées claires concernant la direction qu'il veut prendre avec Roberto De Zerbi.

L'Olympique de Marseille veut accélérer le mouvement sur le marché des transferts estival. Roberto De Zerbi a pris ses premières décisions fortes avec les mises à l'écart de joueurs comme Samuel Gigot, Jordan Veretout ou encore Chancel Mbemba. L'entraineur italien a eu le temps depuis son arrivée de prendre la température avec son groupe et de décider quels joueurs il veut garder. Apparemment, un joueur lui aurait tapé dans l'oeil : Luis Henrique. Alors que le Brésilien était plus que jamais indésirable ces derniers mois, il pourrait finalement avoir un grand rôle à jouer dans le projet Roberto De Zerbi...

Luis Henrique, une énorme surprise l'attend à l'OM

Selon les informations de Luca Bendoni, l'OM est actuellement en négociations avec Luis Henrique et son entourage pour une prolongation de contrat de trois ans ! Son contrat actuel expire en juin 2025 et l'OM voudrait donc l'étendre jusqu'en 2028. Vraie volonté de faire confiance au Brésilien ou alors ambition de le prêter dans le but de faire une plus-value, seul l'avenir le dira mais ces négociations ont de quoi surprendre. Cependant, en fin de saison dernière, Luis Henrique avait su faire son trou dans le marasme ambiant. Pour rappel, l'ailier avait rejoint l'OM en 2020 contre près de 12 millions d'euros en provenance de Botafogo. En 73 rencontres disputées avec les Phocéens toutes compétitions confondues, le natif de Joao Pessoa n'a trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises. Roberto De Zerbi aura beaucoup de travail pour en faire un élément décisif offensivement. Néanmoins, son grain de folie et sa technique pourraient jouer en sa faveur. Affaire à suivre.