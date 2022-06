Caleta-Car vendu 18 millions d'euros, l’OM fonce sur Mbemba !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat dans un an, Duje Caleta-Car ne sera pas retenu par l’OM en cas de belle offre lors du mercato estival.

Au contraire, Pablo Longoria et les dirigeants de l’Olympique de Marseille vont tout faire pour parvenir à vendre Duje Caleta-Car cet été afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro en juin 2023. Ces dernières années, l’international croate a régulièrement été cité dans des clubs de milieu de tableau en Premier League, sans que tous les intérêts ne se concrétisent avec un transfert pour Marseille. A en croire le média croate Sportske Novosti, il n’est d’ailleurs pas impossible que Duje Caleta-Car rejoigne un autre championnat que la Premier League lors du mercato. Le FC Séville suivrait par exemple la piste du défenseur de l’OM, qui attendrait de son côté une offre avoisinant les 18 millions d’euros pour se séparer de son vice-champion du monde, titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli cette saison à Marseille.

Mbemba pour remplacer Caleta-Car à l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Le tarif peut paraître élevé pour un joueur dont le contrat expire dans un an, mais Pablo Longoria n’entend pas brader l’un des titulaires de l’OM ayant guidé le club vers la deuxième place de la Ligue 1. Par ailleurs, les dirigeants marseillais ont déjà identifié le potentiel remplaçant de Duje Caleta-Car. A en croire les informations de la presse portugaise et notamment du média O Jogo, Pablo Longoria apprécie grandement le profil de Chancel Mbemba. L’ancien défenseur de Newcastle, qui évolue actuellement au FC Porto, sera en fin de contrat au mois de juin. Et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé pour la prolongation du Congolais, qui a disputé 47 matchs sous les couleurs du FC Porto cette saison et qui constituerait une belle affaire pour Marseille. Il se murmure cependant que l’AC Milan est également intéressé par le taulier de Sergio Conceiçao au FC Porto. Cette piste ne sera donc pas simple à concrétiser pour Marseille qui doit avant tout penser à vendre Duje Caleta-Car au meilleur prix.