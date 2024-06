Surprise à l'OM, Longoria contacte un coach mystère ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un entraîneur, l’OM fait de Sergio Conceiçao sa priorité. Tout pourrait rapidement se décanter avec l’entraîneur portugais mais au cas où, Pablo Longoria a un plan B sous le coude.

En quête d’un successeur à Jean-Louis Gasset depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille avait d’abord fait de Paulo Fonseca sa priorité. En fin de contrat avec Lille, l’ancien technicien de l’AS Roma a finalement fait son grand retour en Italie puisqu’il a pris la direction de l’AC Milan. Très rapidement, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont réagi en fonçant sur Sergio Conceiçao, dont le départ du FC Porto ne faisait aucun doute après l’élection d’André Villas-Boas à la présidence du club. Les discussions sont maintenant engagées depuis plus d’une semaine avec l’ancien entraîneur du FC Nantes et après avoir résilié son contrat avec Porto, il y a de grandes chances que Sergio Conceiçao rejoigne l’OM.

OM : Fin du suspense, Sergio Conceicao prend la parole https://t.co/bQLXgmdvEX — Foot01.com (@Foot01_com) June 4, 2024

Au cas où les discussions viendraient à échouer, l’état-major de l’Olympique de Marseille a tout de même gardé quelques plans de secours sous le coude. La Provence révèle dans son édition du jour que le club phocéen travaille sur un plan B dont l’identité n’a pas filtré. Un entraîneur mystère, dont le nom n’a pas encore été révélé dans les médias ou très peu, fait donc office de seconde piste pour Pablo Longoria. Il ne s’agit pas de Franck Haise, un temps annoncé dans le viseur de l’OM mais qui a finalement accepté la proposition de l’OGC Nice, même si l’intérêt de Pablo Longoria pour l’ex-entraîneur de Lens était réel.

Un coach mystère dans le viseur de l'OM ?

Ces derniers jours, le nom d’Habib Beye (ex-Red Star) a également été associé à Marseille de manière timide, tout comme celui de Vincenzo Italiano (Fiorentina). Reste maintenant à voir sur quelle piste travaillent les dirigeants marseillais, eux qui espèrent de toute façon ne pas avoir à passer la seconde sur la piste de l’entraîneur mystère puisque la priorité absolue de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria est de parvenir à trouver un accord rapidement avec Sergio Conceiçao. Libre de tout contrat depuis cette nuit, l’entraîneur portugais semble plus proche que jamais du Vélodrome. Mais avec un club tel que Marseille, tout est possible jusqu’à la dernière minute.