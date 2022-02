Strasbourg plutôt que l'OM, aucun malaise pour Gameiro

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’une doublure à Arkadiusz Milik l’été dernier, l’OM avait manifesté son intérêt pour Kevin Gameiro.

Un accord était proche d’être trouvé entre l’ancien attaquant du PSG et l’Olympique de Marseille mais au dernier moment, Kevin Gameiro s’est rétracté et a fait le choix de revenir à Strasbourg. Une décision qui en a surpris plus d’un mais que le principal intéressé ne doit pas regretter puisqu’il évolue dans un club qu’il connait par cœur et qui réalise une saison superbe sous les ordres de Julien Stéphan avec une surprenante quatrième place. Idéal afin de ne pas nourrir de regrets pour Kevin Gameiro, qui a logiquement été tenté de rejoindre le projet marseillais d’autant que l’entraîneur Jorge Sampaoli, qu’il avait connu en Espagne, le désirait ardemment selon les déclarations du joueur strasbourgeois au micro de RMC Sport. Mais certains éléments comme le cadre familial ainsi que quelques projets personnels ont finalement poussé Kevin Gameiro à Strasbourg...

Gameiro explique pourquoi il a refusé l'OM

« Marseille était très intéressé, j’ai eu le président au téléphone, le coach aussi, je connaissais les deux (depuis l’Espagne), il y avait beaucoup d’hésitation de ma part, mais après j’ai fait le choix de ne pas y aller. Je ne regrette en aucun cas mon choix aujourd’hui. Je suis dans un bon vestiaire, il y a une bonne ambiance, on gagne des matchs, et je joue avec Dimitri Liénard (rires) » a confié Kevin Gameiro dans l’émission Le Vestiaire avant de poursuivre. « J’ai eu d’autres choix. J’ai toujours dit que j’aimerais bien finir ici, mais c’est vrai que ce n’était pas l’idée première (l’été dernier, ndlr). J’avais des offres de clubs plus huppés, financièrement plus intéressantes. Mais après c’était un choix de vie. Ici j’ai beaucoup d’amis, j’ai des affaires, on essaye d’en mettre un peu à côté pour la fin de carrière (rires), et puis le fait de pouvoir revenir dans ce club-là… » a avoué Kevin Gameiro, qui s’épanoui pleinement à Strasbourg où il se partage le boulot avec Habib Diallo et Ludovic Ajorque à la pointe de l’attaque alsacienne. Ce qui ne lui a pas empêché d’inscrire 9 buts en Ligue 1 cette saison.