OM ‍: Gattuso s'énerve, ce joueur file vers la Ligue 2

Le tri continue aussi dans l'effectif de l'OM en ce qui concerne les départs. François-Régis Mughe est pressenti pour rejoindre l'ASSE en prêt sec.

Parti au clash avec le Cameroun pour pouvoir continuer sa saison avec l’Olympique de Marseille, François-Régis Mughe n’a toujours pas pu profiter de cette décision radicale pour voir son temps de jeu augmenter. Une situation qui énerve clairement Gennaro Gattuso, pour qui l’OM a beaucoup perdu dans ce dossier. « On a un joueur qui n'est pas physiquement à la CAN mais c'est comme s'il y était. Il aurait pu nous être utile grâce à sa vitesse, son dynamisme, mais malheureusement on ne peut pas l’utiliser », a pesté l’entraineur marseillais.

Ce dernier pourrait ne pas compter du tout sur Mughe en deuxième partie de saison. En effet, un prêt sans option d’achat est en discussions pour l’attaquant, qui pourrait ainsi rejoindre l’AS Saint-Etienne. La formation de Ligue 2 espère récupérer le Camerounais pour renforcer son attaque et lui donner du temps de jeu, ce qui pourrait satisfaire tout le monde dans ce dossier.