Steve Mandanda à Monaco, l'OM sous le choc

Lassé de jouer les remplaçants de luxe à l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda pourrait quitter le club phocéen dès ce mercato d'hiver.

Lorsque Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont fait le forcing pour obtenir le prêt de Pau Lopez par l’AS Rome lors du dernier marché des transferts, nombreux étaient ceux qui pensaient que le portier espagnol de 27 ans débarquait à Marseille dans le but de se roder derrière Steve Mandanda, à qui il pourrait ensuite succéder. Mais, après quelques matchs plutôt réussis du légendaire portier français de l’OM, l’entraîneur phocéen décidait subitement de faire de Paul Lopez le gardien de but numéro 1, et cela sans même laisser des morceaux à Steve Mandanda, puisque le portier prêté par la Roma finit cette première partie de saison avec 19 matchs joués dont 14 en Ligue 1 et 5 en Europa League. Du côté d’El Fenomeno, la pilule est dure à avaler, car sur ses performances du début de saison, Steve Mandanda n’a strictement rien à se reprocher. Mais la réalité est là, à 36 ans, le gardien formé au Havre n’aura probablement plus jamais ses chances de redevenir titulaire à l’Olympique de Marseille.

Steve Mandanda proposé à Monaco dès ce mercato de janvier

Plutôt que de se contenter de son confortable salaire marseillais pour préparer tranquille sa retraite sportive, Steve Mandanda, qui est lié jusqu’en 2024 avec l’OM, a visiblement décidé de se lancer un dernier challenge sportif. Il y a deux semaines, on avait évoqué l’intérêt de l’AS Saint-Etienne concernant le gardien de but tricolore, mais financièrement les Verts n’ont pas les moyens de s’offrir un tel joueur, et Etienne Green n’a rien à craindre une fois qu’il sera remis de sa blessure. Mais cette fois, c’est du côté de l’AS Monaco que le nom de Mandanda est évoqué. Selon FootMercato, le gardien de but remplaçant de l’Olympique de Marseille a été proposé aux dirigeants du club de la Principauté, lesquels n’auraient pas été totalement convaincus par les prestations d’Alexander Nübel, le portier allemand que le Bayern Munich a accepté de prêter l’été dernier. Pour l’instant, on ne sait rien de la réponse de Dmitry Rybolovlev à cette proposition, mais du côté des supporters de l’OM on aurait probablement du mal à voir débarquer Mandanda à Monaco, une formation concurrente dans la course au podium de Ligue 1.