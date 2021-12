OM : Longoria veut expédier Mandanda à Saint-Etienne

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Doublure de Pau Lopez à l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda pourrait faire ses valises en janvier. Le gardien français serait sollicité pour un prêt à l’AS Saint-Etienne. Une piste apparemment validée par le président Pablo Longoria, qui n’attend plus que l’accord de l’intéressé.

Malgré le coup de gueule de Pascal Olmeta, les soutiens pour Steve Mandanda sont de plus en plus rares. Le deuxième gardien de l’Olympique de Marseille, dont la rétrogradation avait provoqué de vives critiques, voit les supporters et observateurs se ranger du côté de l’entraîneur Jorge Sampaoli. En effet, le titulaire Pau Lopez enchaîne les bonnes performances, à l’image de sa prestation à Strasbourg (2-0) dimanche dernier, lorsque l’Espagnol a montré une grande sérénité dans ses interventions et sur ses nombreux ballons aux pieds. Autant dire que le Français n’est pas près de retrouver sa place.

L’OM ne retient pas Mandanda

C’est pourquoi la perspective d’un départ cet hiver commence à apparaître. Selon Le Quotidien du Sport, la situation de Steve Mandanda ne passe pas inaperçue puisque des clubs espagnols seraient à l’affût en cas d’ouverture. Mais ce n’est pas tout. En Ligue 1, l’AS Saint-Etienne aurait pris des renseignements pour connaître sa disponibilité. Réponse du président Pablo Longoria : l’international tricolore peut partir, à condition de trouver un nouveau gardien numéro 2. Une occasion à saisir pour l’AS Saint-Etienne dont le nouvel entraîneur Pascal Dupraz, en plus d’un défenseur central et d’un milieu défensif, aurait fait de la signature d’un portier expérimenté une priorité.

Bien sûr, le club stéphanois va rencontrer des obstacles sur ce dossier, notamment sur le plan financier. Les Verts aimeraient donc conclure un simple prêt en laissant l’Olympique de Marseille prendre en charge une partie du salaire. Et en proposant à Steve Mandanda une prime importante en cas de maintien pour compenser l’éventuelle perte de revenus. Le Marseillais n’aurait pas encore donné sa réponse. Mais la source précise qu’il privilégie un prêt à l’étranger, sans doute afin de ne pas trahir son club de coeur.