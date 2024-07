Sous pression, Greenwood dit oui à l’OM ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Intéressé par Mason Greenwood depuis de nombreuses semaines, l’OM touche au but. Le joueur anglais, particulièrement convoité par Roberto De Zerbi, a accepté de rejoindre le club phocéen.

C’est peut-être la fin d’un des feuilletons de ce début de mercato estival 2024. Ce n’est un secret pour personne, mais l’Olympique de Marseille a fait de Mason Greenwood l’une de ses priorités pour cet été, et cela depuis plusieurs semaines maintenant. Le joueur de 22 ans était prêté à Getafe la saison dernière (10 buts en 35 matchs) mais sa carrière a pris une tournure différente depuis plusieurs années et ses ennuis judiciaires, lui qui a été accusé de violences conjugales en 2022. Ce qui n’empêche pas l’OM de convoiter l’attaquant formé à Manchester United. Roberto De Zerbi, le nouvel entraîneur du club, est particulièrement emballé par une arrivée de l’Anglais, et celle-ci semble désormais bien partie. Les médias italiens sont désormais unanimes : Greenwood a refusé l’approche de la Lazio Rome et souhaite désormais s’engager à l’OM. Une information qui a été confirmée par le journaliste David Ornstein qui affirme même qu'un accord entre toutes les parties a été conclu. Il ne resterait donc que des détails à régler pour finaliser ce deal.

Greenwood cède sous la pression de Roberto De Zerbi

🚨 Marseille reach agreement in principle with Mason Greenwood to sign forward from Manchester United. Work still needed - 22yo must travel, do medical, put pen to paper - but major development after deal between #OM & #MUFC struck last week @TheAthleticFC https://t.co/usJea6a4vK — David Ornstein (@David_Ornstein) July 16, 2024

Roberto De Zerbi a de grandes ambitions et souhaite remettre l’Olympique de Marseille à sa place, c'est-à-dire dans les hautes sphères du Championnat. L’ancien de Brighton a coché le nom de Mason Greenwood, qui semble être le joueur parfait pour venir compenser le départ de Ndiaye, transféré à Everton tandis que d’autres éléments offensifs comme Sarr et Aubameyang devraient suivre dans les prochains jours. RDZ a énormément insisté pour convaincre le joueur, qui tardait à donner sa réponse à l’OM, mais le travail semble avoir porté ses fruits puisque l’international anglais (1 sélection) a désormais donné son feu vert pour rejoindre la Canebière. Après Ismaël Koné et Lilian Brassier, l’OM s’attaque désormais au chantier offensif et a proposé à Greenwood un salaire de 5 millions d’euros par an. Il ne reste plus qu'à passer la visite médicale et à signer le contrat, sachant que Manchester United ne s’est jamais opposé au départ d’un joueur qui n’a pas reporté le maillot des Red Devils depuis ses problèmes avec la justice.