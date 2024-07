Simeone à l’OM, le pari osé de Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Confronté au possible départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille étudie le marché des attaquants. Le club dirigé par Pablo Longoria s’est notamment renseigné sur la situation du Napolitain Giovanni Simeone, fils du célèbre entraîneur de l’Atlético Madrid Diego Simeone.

A l’Olympique de Marseille, la décision de Pierre-Emerick Aubameyang sera sans doute décisive pour la suite du mercato estival. Le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi serait évidemment ravi de conserver l’international gabonais, auteur de 30 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Mais de son côté, la direction pourrait profiter de son départ en Arabie Saoudite pour alléger la masse salariale. En attendant le choix définitif de son meilleur buteur, le club phocéen doit anticiper une éventuelle séparation.

L’Olympique de Marseille étudie de nombreuses pistes pour son secteur offensif, et notamment pour le poste d’avant-centre. On sait par exemple que le club phocéen envisage le retour du Chilien Alexis Sanchez. Mais ce n’est pas tout. Le pensionnaire du Vélodrome, conscient de la polyvalence de sa cible Mason Greenwood, capable de jouer aussi bien en pointe que sur les côtés, a également un œil sur Giovanni Simeone (29 ans). Le Corriere dello Sport affirme que les Marseillais ont simplement pris des renseignements sur la situation de l’Argentin. Rien de plus à l’heure actuelle.

Un attaquant à relancer

En prenant la température, l’Olympique de Marseille a dû apprendre que l’avant-centre de Naples, en manque de temps de jeu, souhaitait davantage de continuité la saison prochaine. Le joueur sous contrat jusqu’en 2026 (avec une année supplémentaire en option) serait donc ouvert à un départ, lui qui n’a inscrit que 3 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. Reste à savoir si le président Pablo Longoria ira plus loin pour le fils du coach de l’Atlético Madrid Diego Simeone.