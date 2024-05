Sergio Conceiçao à l’OM, c’est brûlant ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Vainqueur de la coupe du Portugal face au Sporting ce dimanche soir (2-1), Sergio Conceiçao va quitter Porto. L’OM est en discussions très avancées avec le coach portugais.

En quête d’un nouvel entraîneur pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont accéléré sur la piste de Sergio Conceiçao. Dimanche soir, l’entraîneur portugais passé par Nantes a disputé son dernier match avec le FC Porto. Après sept années à la tête du club, Conceiçao a remporté son onzième titre en battant le Sporting Portugal en finale de la coupe du Portugal. « J’ai pris ma décision » a-t-il lâché à l’issue de la rencontre, en référence à son avenir, encore flou. Son départ ne fait plus aucun doute puisque le nouveau président André Villas-Boas souhaite nommer « son » entraîneur, et l’OM souhaite en profiter.

🚨 CONFIRMADO. Sergio Conceição, deja de ser el entrenador de #FCPorto, tras 7 años y 11 títulos. Se va un grandisimo DT en la historia de club de los dragones. 🔵⚪🇵🇹👋🏼👏🏽🐉



El entrenador está negociando con Olympique Merseille. Veremos cual será su futuro. 👀 #Mercato pic.twitter.com/VotxsbyKuC — Michael Rincón (@MykeRincon) May 26, 2024

Le club marseillais, qui va devoir renoncer à Paulo Fonseca, en route pour l’AC Milan, a fait de Sergio Conceiçao sa nouvelle priorité. Et les choses avancent dans le bon sens puisque selon les informations du journaliste Michael Rincon, les négociations sont très avancées entre l’état-major de l’OM et Sergio Conceiçao. Dans les colonnes du Parisien la semaine dernière, on apprenait que l’ancien coach de Nantes n’était pas du tout insensible à l’intérêt de Marseille, et cela malgré l’absence de coupe d’Europe dans la cité phocéenne la saison prochaine. Le côté volcanique de l’OM, l’ambiance qui y règne et la ferveur des supporters plaisent à Sergio Conceiçao, qui pourrait se laisser convaincre par le projet porté par Mehdi Benatia et Pablo Longoria.

Haise et Fonseca ça se complique, Conceiçao piste n°1 !

Les deux hommes souhaitent proposer un contrat de trois ans à leur futur entraîneur afin d’entamer un nouveau cycle et de trouver enfin un peu de stabilité à Marseille. Reste maintenant à voir si la piste Sergio Conceiçao continuera de se réchauffer dans les jours à venir, alors que parallèlement, le dossier Franck Haise se complique puisque l’entraîneur du RC Lens se rapproche considérablement de Nice. La semaine qui débute devrait en tout cas permettre d'y voir beaucoup plus clair puisque du côté de Marseille, on ne cache pas que le nouvel entraîneur devrait être nommé avant le début du mois de juin afin d'anticiper le mercato et de préparer au mieux la saison à venir. Pablo Longoria semble avoir appris de ses erreurs, lui qui avait longtemps tergiversé l'an passé avant de finalement nommer son plan C, à savoir Marcelino.