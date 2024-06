De Zerbi à l’OM, Here we go

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C'est fait pour Roberto De Zerbi à l'OM. L'accord total a été trouvé sur toutes les parties et a été gravé dans le marbre. Les contrats sont en train d'être signés avant l'officialisation.

La presse spécialisée est unanime ce dimanche midi, tout est désormais en règle pour l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM. Les accords ont été trouvés avec Brighton et avec l’entraineur italien, et désormais les juristes, avocats et représentants finalisent les contrats qui vont être signés sous peu. Un véritable coup de maitre pour l’OM qui recrute un entraineur dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, et avec une identité de jeu très forte. Tout ne sera toutefois pas parfait car De Zerbi, qui n’a pas de référence dans des clubs à très forte pression, va devoir reconstruire avec un budget limité, et sans Coupe d’Europe non plus ce qui est rare à Marseille.

6 ME de salaire, 6 ME de transfert

🔵⚪️ Roberto de Zerbi and Olympique Marseille, it’s paperwork time now… and then, here we go. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2024

Mais il va s’engager pour les trois prochaines saisons à Marseille, avec un salaire revu à la baisse par rapport à ce qu’il touchait à Brighton, et qui serait de 6 millions d’euros par an tout de même. C’est un montant similaire que l’OM va verser au club anglais pour aller chercher son entraîneur qui avait encore deux ans de contrat, mais avait annoncé son souhait de quitter Brighton cet été. Il pensait il est vrai signer à Manchester United ou au Bayern Munich, mais les portes se sont refermées.

Le voilà donc à Marseille pour entrainer une équipe sous la coup de Pablo Longoria. Le président de l’OM avait déjà cherché à le faire venir à l’été 2022, sans parvenir à le convaincre. C’est désormais chose faite pour un entraineur qui semblait hors de portée du club olympien sur le plan financier, et même sur le plan sportif.