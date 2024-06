OM ‍: L'Arabie Saoudite va doper le mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le président de l’OM, qui est sur le point de boucler une opération spectaculaire avec Roberto De Zerbi, conserve une activité de tous les instants pendant cette période clé de son club. Cela l'emmène en Arabie Saoudite.

Le nom de l’Arabie Saoudite est souvent associé à la vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt, annoncée à chaque période cruciale. Un changement de cap est toujours prévu pour le début du mois de juillet selon les informateurs les plus férus sur la question. En ce moment, Pablo Longoria est surtout préoccupé par la venue d’un nouvel entraineur, mais il semble avoir trouvé son bonheur en Roberto De Zerbi, dont l’arrivée devrait être officielle cette semaine, même s’il faut toujours se méfier avec l’OM. Le technicien italien serait toutefois déjà en train de travailler sur les contours de son effectif, avec beaucoup de changements à prévoir. Pas toujours un choix de Longoria d’ailleurs car avec l’absence de Coupe d’Europe et beaucoup de déception, un tri s’impose.

La star saoudienne de Saudi Pro League

Parmi les départs qui seront impossibles à éviter, il y a celui de Jonathan Clauss, poussé dehors et qui semble même avoir bien compris le message en expliquant qu’il serait temps de se projeter sur son avenir à l’issue de l’Euro. Résultat, Pablo Longoria prépare la suite et regarde en Arabie saoudite. Non pas pour récupérer une ancienne gloire européenne sur le retour, mais pour faire signer un international saoudien. Le média anglais Team Talk annonce l’OM fait partie des quatre candidats principaux à la venue de Saud Abdulhamid.

La première équipe européenne a avoir repéré cet arrière droit, cité parmi les meilleurs en Asie, est française puisque Toulouse souhaitait le faire venir. Mais des clubs plus aisés financièrement sont arrivés, puisqu’outre l’OM, Aston Villa et Nottingham Forest sont sur le coup. Son club d’Al-Hilal est ouvert au départ d’Abdulhamid, afin de le faire progresser et d’en faire un international de meilleur niveau. Le joueur, qui va avoir 25 ans le mois prochain, n’a plus qu’un an de contrat et pourrait donc être vendu à un prix raisonnable.

Aller chercher l’un des meilleurs latéraux de son pays, qui vient de tout gagner avec Al-Hilal en Arabie saoudite, est une volonté de Pablo Longoria, qui rêve de s’offrir l’une des rares stars soudaines de la Saudi Pro League. Sa valeur marchande est estimée à 6 ME par le club de Riyad, qui compte bien réaliser une belle vente sur le principe, car ce n’est pas l’argent qui manque dans la formation de Neymar, Bono, Koulibaly, Malcom et Mitrovic.