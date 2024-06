En route pour l’OM, De Zerbi se fait déjà chambrer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sur le point de s’engager avec l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi ne fait pas l’unanimité chez les observateurs français. Le consultant Raymond Domenech se demande pourquoi le club phocéen n’a pas tenté le pari Habib Beye.

Cela valait le coup d’attendre pour l’Olympique de Marseille. Après les semaines perdues sur les pistes Paulo Fonseca et Sergio Conceição, le président Pablo Longoria et son conseiller Medhi Benatia sont parvenus à convaincre Roberto De Zerbi. L’ancien manager de Brighton, notamment passé par le Shakhtar Donetsk et Sassuolo, s’engagera avec le club phocéen suite au paiement de sa clause libératoire à six millions d’euros.

De nombreux spécialistes applaudissent le gros coup réalisé par la direction olympienne. L’Italien a la cote sur le marché des entraîneurs, principalement grâce à une philosophie de jeu séduisante et plus marquante que les résultats obtenus ces dernières années. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certains détracteurs critiquent déjà le choix de l’Olympique de Marseille. Après l’ancien Parisien Jérôme Rothen, Raymond Domenech s’attaque lui aussi à Roberto De Zerbi et s’étonne de ne pas voir Habib Beye sur le banc marseillais.

« Brighton c’est Reims, bravo »

« Il y avait un beau projet à faire avec Habib Beye, a regretté le consultant de la chaîne L’Equipe. Il était parfait. Parce que le club est en reconstruction. Il n’y a pas non plus de certitudes avec Beye, mais ce n’est pas la peine de nous faire rêver avec De Zerbi. Et en versant des salaires mirobolants. Brighton, ils ont fini combien du dernier championnat anglais (11e) ? Il est derrière tous les gros. C'est Reims, bravo. C’est sa place. Il était à Sassuolo avant et n’a fait qu’une année à Donetsk… Je n’ai rien contre le fait qu’il soit Italien. Il s’est rendu compte que l’année prochaine il allait finir 15e à Brighton, et c’est pour ça qu’il est parti. Mais je ne dis pas que c’est un mauvais entraîneur. » Ce n'est pas non plus un compliment pour le futur coach de l'OM.