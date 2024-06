Droits TV ‍: Beinsports menace poliment la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Longtemps considérée comme LA chaine qui pouvait sauver la Ligue 1 du fiasco des droits TV, Beinsports est sorti de son silence. La L1 et la LFP peuvent respirer un peu.

C'est un bras-de-fer insoutenable pour les 18 clubs engagés dans le championnat de France, d'autant plus que chaque jour qui passe met la Ligue de Football Professionnel en danger face aux diffuseurs. Prévue le 16 août prochain, la reprise de la Ligue 1 ne sera pas donnée à la télévision si l'on en reste à la situation actuelle, aucune offre n'ayant été retenue par la LFP pour acquérir les droits de diffusion de la L1 à partir de cet été et jusqu'en 2029. Tandis que tout le monde prie pour que Canal+ vienne la table des négociations, Beinsports est sorti de son silence ce lundi, via la voix de Florent Houzot, directeur de la chaîne sportive qatarie. Ce dernier laisse à la fois de l'espoir à la Ligue 1, mais prévient qu'un accord ne se fera qu'aux conditions de Beinsports et pas à celles de Vincent Labrune.

Beinsports peut monter sa chaîne 100% Ligue 1 en 5 jours

🚨L’intégralité de @EURO2024 à vivre seulement sur @beinsports_FR à partir du 14/06 🔥 En attendant à partir de demain une chaîne 100% Euro pour revivre les plus grands matchs de cette compétition prestigieuse 👍 Bonus : l’intégralité de l’Euro 2028 aussi sur beIN 😉 🔥 pic.twitter.com/eZtq4UmXhT — Florent Houzot (@florenthouzot) June 7, 2024

Alors que Beinsports a acheté au dernier moment les droits de diffusion de l'intégralité de l'Euro 2024, le dirigeant de la chaîne pense que tout peut se jouer au dernier moment entre la Ligue 1 et son média. Car Florent Houzot l'a admis sans peine au micro de France Info, il rêve de voir le championnat de France revenir à l'antenne de sa chaîne. « Tous les matins, en me rasant, j'y pense à la Ligue 1. Après, notre président le dit tous les jours : sa stratégie, c'est d'acheter des droits au juste prix et le juste prix, c'est Beinsports qui le fixe, on ne va pas se mettre en difficulté, (...) mais évidemment, la Ligue 1 intéresse Beinsports, explique le directeur de l'antenne de la chaîne sportive qatarie, qui n'est pas inquiet par le temps qui passe de plus en plus vite. On est capable en moins de cinq jours de monter une chaîne qui couvre l'intégralité de la Ligue 1. » Il y a quelques jours, Daniel Riolo avait fait savoir que Beinsports souhaitait que le PSG touche une grosse part du gâteau des droits de la L1 en cas d'accord.