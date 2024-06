Vente OM ‍: l'Arabie Saoudite provoque un clash

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que l'actualité marseillaise est marquée par la prochaine venue sur le banc de Roberto de Zerbi, la vente de l'OM semble de plus en plus douteuse. Mais pas pour tout le monde.

Les semaines passent et l'hypothèse de voir Frank McCourt vendre l'Olympique de Marseille paraît d'autant plus illusoire que le milliardaire américain a fermement repoussé cette hypothèse lors d'un passage express dans la cité phocéenne. Cependant, certains s'accrochent à ce doux rêve, et cela même si Pablo Longoria s'apprête à frapper un coup très fort en faisant venir Roberto de Zerbi. Et forcément, face à ces rumeurs de moins en moins convaincantes d'une vente de l'OM, le ton commence à montrer entre les supporters de Thibaud Vézirian, qui depuis quatre ans annonce que McCourt a déjà laissé entrer l'Arabie Saoudite à l'OM et ceux qui pensent que le journaliste d'Entrevue ne sait plus vraiment comment s'en sortir dans cette histoire. Et une séquence sur la chaîne Twitch de TV a provoqué un violent clash sur X. En effet, Thibaud Vézirian, et c'est tout à son honneur, a l'habitude de laisser parler en direct ceux qui le souhaitent. Et vendredi, l'un des intervenants a expliqué que lui aussi ses sources confirmaient la vente de l'OM, tout cela dans un discours assez chaotique et pour être franc pas réellement crédible.

Gros malaise sur fond de vente de l'OM

De quoi alimenter l'agacement de ceux qui estiment que l'Olympique de Marseille mérite mieux que cela. « Rencontre du 3eme type… Lunaire… », « Thibaud Vezirian quand t’as ce genre d’interaction t’arrive à te regarder dans une glace et te dire que t’es du bon côté de l’histoire..? », les commentaires étaient nombreux sur les réseaux sociaux suite à cette intervention lunaire en plein direct. Pas de quoi faire reculer le spécialiste de la vente (supposée) de l'OM. « Vu le niveau d'infos que j'ai sur ce dossier, oui t'inquiète, je me frise les moustaches, je sais que je suis du bon côté. Pas de celui des trolls, ni des mecs planqués derrière un pseudo, ni de ceux qui multiplient les cachettes derrière les faux comptes, ni de ceux qui parlent », a répondu Thibaud Vézirian, qui n'en démord pas et pense toujours que le feu d'artifice de la Vente OM est imminent. Il y a quelques jours, le journaliste avait même parlé de fin juin-début juillet pour l'officialisation de la reprise de l'Olympique de Marseille par un consortium mené par l'Arabie Saoudite avec un homme d'affaires indien et le patron de CGA-CGM.