OL ‍: Pierre Sage jusqu'en 2026, officialisation imminente ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor n'a pas fait durer le suspense en annonçant qu'évidemment il voulait garder Pierre Sage sur le banc de l'OL. Mais cela pourrait enfin se concrétiser par une prolongation de contrat.

A lui seul, il a ramené le sourire à des dizaines de milliers de personnes, Pierre Sage a été le grand artisan de l'incroyable retour de l'Olympique Lyonnais vers les sommets de la Ligue 1 après avoir repris le club aux portes de l'enfer l'hiver dernier. Inconnu du grand public avant de s'installer sur le banc de l'OL, le technicien français de 45 ans a ramené de la sérénité à Lyon et il a surtout tiré le maximum d'un effectif largement retouché au mercato d'hiver. Cependant, si le propriétaire américain de Lyon a clairement fait savoir qu'il souhaitait conserver Pierre Sage, rien n'était encore signé. Mais à en croire Le Progrès, tout sera réglé dans les prochains jours entre le technicien rhodanien et John Textor.

Pierre Sage va signer à l'OL jusqu'en 2026

On va assister à une saison complète de l'OL sous Pierre Sage, vous savez pas comme je suis impatient.



Et surtout de voir le virage que va prendre cette équipe niveau mercato. pic.twitter.com/gMDoa7NE70 — Julinho (@julinhopchr) June 13, 2024

Pierre Sage ayant rendu vendredi son rapport, qui va lui permettre d'avoir le fameux diplôme permettant à l'Olympique Lyonnais de payer amende sur amende, l'OL va officialiser très rapidement sa nomination jusqu'en juin 2026 comme entraîneur. Un juste retour des choses pour l'ancien responsable du centre de formation de Lyon, qui a réellement permis aux supporters de se retrouver autour d'un club dont ils commençaient à douter suite à la vente par Jean-Michel Aulas à John Textor. Une fois son contrat officiellement prolongé de deux ans, le sorcier de Lons-Le-Saunier va peut-être devoir retoucher largement son staff. On a appris le dimanche les départs vers Lille de Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca, tandis que Jamal Alioui et Damien Della Santa, qui ont intégré le staff il y a quelques mois, n'ont pas d'offre de prolongation de la part du club de John Textor.