Mbemba veut un gros contrat, ça ne sera pas à l’OM

Par Eric Bethsy

Alors que son entourage misait plutôt sur la continuité, Chancel Mbemba pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Le défenseur central ne serait plus contre l’idée d’un départ pour des raisons financières. Cela tombe bien, l’international congolais serait convoité au Qatar et en Arabie Saoudite.

Cet été, la charnière centrale devrait représenter un chantier important à l’Olympique de Marseille. Plusieurs joueurs sont susceptibles de partir dans ce secteur de jeu. On parle notamment d’un possible départ de Samuel Gigot, qui sort d’une saison peu convaincante et dont les difficultés à la relance vont se heurter à la philosophie du futur entraîneur Roberto De Zerbi. Des rumeurs évoquent aussi un éventuel transfert de Leonardo Balerdi en cas d’offre généreuse. Et maintenant, le nom de Chancel Mbemba apparaît dans l’actualité mercato.

Rebondissement pour Mbemba

Ce n’était pourtant pas la tendance il y a encore quelques jours, lorsque son entourage se confiait à La Provence. « Il peut toujours y avoir une opportunité incroyable qui se présente, j’entends un plus grand club que l’OM. Mais Chancel sera très content de rester », assurait un proche de l’international congolais dans le quotidien régional. Difficile d’expliquer pourquoi la tendance a subitement changé. En tout cas, Chancel Mbemba serait maintenant plus proche d’un départ.

🚨INFO MZ : Chancel Mbemba ouvre désormais la porte à un départ de l’OM cet été.



➡️Poussé vers la sortie l’été dernier, le congolais verrait d’un bon œil un départ à un an de la fin de son contrat afin de toucher un dernier gros chèque.



➡️Le joueur est d’ailleurs toujours suivi… pic.twitter.com/fgHC4JFYWZ — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 14, 2024

Le compte Massilia Zone sur le réseau social X affirme que l’ancien joueur du FC Porto est maintenant ouvert à une séparation. A un an de la fin de son engagement à l’Olympique de Marseille, le défenseur central de 29 ans se verrait bien signer un gros contrat. Ça ne sera sûrement pas au club phocéen qui va tenter de réduire sa masse salariale de 30% la saison prochaine. On pourrait plutôt retrouver Chancel Mbemba dans le Golfe, lui qui serait convoité au Qatar et en Arabie Saoudite. Peut-être l’occasion pour le président Pablo Longoria de conclure un transfert intéressant, son cadre étant coté à 15 millions d’euros par Transfermarkt.